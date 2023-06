¡Peligra la rúa del City por un aviso de tormenta eléctrica!

El club ha informado en un comunicado que la fiesta de celebración dependerá de cómo estén las condiciones climatológicas El desfile del trofeo por las calles de Mánchester, con los jugadores en el autobús, está previsto para las 19:30 (CEST)

El Manchester City ha informado de que la rúa de celebración del triplete por las calles de la ciudad tendrá que ser pospuesta por culpa de las condiciones climatológicas. Peligra la fiesta de los aficionados 'cityzens' apenas 48 horas después de su título histórico en Estambul frente al Inter de Milán.

El club celeste ha hecho oficial a través de su cuenta de Twitter la situación que afecta a la rúa prevista para esta tarde. Se prevén tormentas eléctricas localizadas que podrían golpear de lleno el centro de la ciudad, dificultando así el acceso de los aficionados al espectáculo.

Trophy Parade update: Access to stage show site delayed due to reports of adverse weather conditions and lightning storms.