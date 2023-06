De recogepelotas a campeón de Europa: el idilio de Foden con el City

El inglés conoce más que nadie lo que significa ser 'citizen' y ya es un emblema del club a sus 22 años Phil Foden sustituyó al lesionado Kevin de Bruyne en el minuto 35 de la final de la Champions League y realizó un gran papel

El Manchester City se coronó campeón de Europa por primera vez en su historia el pasado sábado tras doblegar al Inter en la gran final, un hito que seguro habrá sido muy especial para un chico de la casa, Phil Foden, jugador que ha estado vinculado a la entidad 'citizen' desde que era un niño y en la que se ha convertido en todo un emblema a sus 22 años.

Hasta no hace demasiado en Manchester tan sólo reinaba el color rojo de los 'Red Devils', el equipo inglés más laureado en cuanto a títulos nacionales de la historia y que mantuvo en el ostracismo a sus vecinos 'skyblue' durante décadas, pero ahora las tornas han cambiado, y este título continental ya coloca al City al mismo nivel que United, Liverpool, Chelsea, Forest y Villa con la etiqueta de campeones de Europa.

Foden, acérrimo aficionado 'citizen' desde que era pequeño, ha vivido de primera mano la metamorfosis que ha vivido el club desde que fuera un conjunto que alternaba la primera y segunda división hasta convertirse en una de las mayores dinastías en la era Premier League, levantando siete veces el trofeo en los últimos doce años.

TODA UNA VIDA EN EL CLUB

Si hay alguien que conoce la casa desde dentro es él. Ha pasado por todas las categorías inferiores del cuadro y deslumbró en el equipo sub-18, actuaciones que le valieron para llamar la atención de Guardiola que confió en el desde muy temprano, una confianza que ha sido devuelta con goles, asistencias y talento en el césped.

El joven extremo de 22 años ya es considerado como un 'héroe de la casa', y es que Foden fue recogepelotas durante su niñez en el Etihad Stadium en los primeros pasos del club bajo el mandato de Sheik Mansour, jeque árabe que compró la entidad en 2008 y que la ha llevado hasta la primerísima línea de la élite mundial del futbol.

Phil Foden. From City ballboy to champion of Europe 🏆



Hometown hero. pic.twitter.com/N6zhVlfOPS — COPA90 (@Copa90) June 10, 2023

Uno de los capítulos que más recuerda durante esa etapa como 'ballboy' se remonta al 31 de abril de 2012, fecha en la que el Manchester City ganó al United en el derbi de la ciudad gracias a un gol de Vincent Kompany que le dio los tres puntos y el liderato a los 'skyblue' a falta de dos jornadas por disputar. "Estaba en la portería contraria, me acuerdo que el estadio se vino abajo cuando la pelota entró y yo salté las vallas publicitarias de la emoción" afirmó.

El de Stockport siempre tiene presente esa primera etapa como aficionado del City en la que su equipo era un habitual en la zona baja de la clasificación: "No lo tengo muy nítido, pero recuerdo que siempre nos ganaban y estábamos cerca del descenso" declaró el británico en 2018". No debió ser fácil ser hincha skyblue en la época de dominancia del Manchester United a las órdenes de Alex Ferguson, entrenador que ocupó los banquillos de Old Trafford durante 27 años en los que cosechó 13 Premier League.

Phil Foden añade ahora la medalla de campeón de Europa a un palmarés sin igual con 22 años: 5 veces campeón de la Premier League, 2 FA Cup, 4 Carabao Cup y 2 Community Shield, una sala de trofeos que ese niño de tan sólo 12 años que acudía al Etihad únicamente podía imaginar.