Foden se sincera: "Me encanta el Real Madrid"

El jugador inglés ha hablado para los medios del club sobre la sensación que le produjo jugar en el Bernabéu el año pasado Manchester City y Real Madrid vuelven a disputarse este año un puesto en la final de la Champions

Queda nada ya para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu para enfrentar a Manchester City y Real Madrid por un puesto en la final y las reacciones de jugadores y entrenadores no dejan de aflorar. El último ha sido Phil Foden, que ha comparecido para los medios del club 'citizen' y se ha pronunciado sobre su experiencia en la derrota del año pasado en las mismas semifinales ante los blancos.

“A pesar de perder el año pasado en el Bernabéu, me encanta al Real Madrid y su estadio. El ambiente y jugar en un estadio como este es realmente increíble. Disfruté cada momento, pero obviamente luego el partido no salió como queríamos y me fui triste a casa, pero solo la experiencia de jugar en el Bernabéu fue increíble”, admitió el extremo inglés.

El equipo de Pep Guardiola cuajó una eliminatoria excelente hasta que entro en juego el supuesto ADN del Real Madrid. En la ida, los 'Skyblues' se llevaron el encuentro en el Etihad por 4-3 en un partido totalmente dominado por los ingleses. En la vuelta, pasó algo similar y los del técnico de Santpedor se adelantaron en el marcador y lo mantuvieron hasta los minutos finales.

No obstante, a partir del minuto 90 ocurrió lo que ha relatado Foden. El City tuvo una ocasión clarísima en las botas de Grealish que no materializó por centímetros. Acto seguido, Rodrygo apareció en los minutos 90 y 91 para poner el empate en la eliminatoria para que luego la finiquitara Benzema en la prorróga.

El Manchester City tratará de que no vuelva a ocurrir algo similar y para ello parecen estar preparados este año. De hecho Phil Foden se muestra optimista respecto a la eliminatoria: “Creo que tenemos una gran oportunidad por delante, por lo que tenemos que ser positivos. Tenemos que creer en nosotros. Ya hemos llegado a la final antes, así que ya hemos demostrado que podemos estar en estas rondas” , finalizó el inglés.