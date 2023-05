Real Madrid-City, las grandes incógnitas del partido del año

Ancelotti y Guardiola buscan fórmulas para limitar el impacto de Haaland y Vinicius Este City parece más amoldado a la lógica de la Champions y el Madrid domina el factor anímico de la competición

El Madrid y el Manchester City jugarán este martes el que para muchos es el partido del año. El club más dominante en Europa se mide al gran aspirante. A un City que, con el fichaje de Haaland el último verano, incorpora un factor clave para ganar la Champions: la contundencia en los últimos metros. El conjunto inglés parece haberse adaptado a los códigos de la competición: apuesta por cuatro centrales y un nueve demoledor.

Estas son algunas de las claves :

La Champions y el factor anímico

Ningún equipo domina como el Madrid el factor anímico en la Champions. No hay otro que haya demostrado ser capaz de sobreponerse a los golpes como los blancos. El conjunto de Ancelotti intimida por sus remontadas y no tiene urgencias en Europa. Además llega en un buen momento tras ganar la Copa. El City, por su parte, también llega en un gran momento de confianza, pero tiene mucha presión. Guardiola sabe que una eliminación sería juzgada por muchos como un fracaso. Tras dominar en la Premier en los últimos tiempos la Champions es el gran objetivo.

Haaland abrió el marcador ante el Bayern Munich con una gran jugada | Telefónica

Haaland (sin Militao)

Con la incorporación de Haaland el juego del City ha dado un pequeño giro inevitable. Lo reconoce Guardiola, hay veces que el equipo no puede evitar buscar al noruego con rapidez. Los ingleses han ganado vértigo pero sobre todo contundencia en el área. No hay otro jugador más decisivo en la competición sin necesidad de estar conectado a juego.

El Madrid además no podrá contar con Haaland para poder parar al noruego. Es verdad que el brasileño no está en su mejor momento, pero también que por perfil era el rival más temible para Haaland. Todo apunta a que Alaba y Rüdiger serán la sombra del noruego.

Un clásico de Champions | SPORT

La fórmula para parar a Vinicius

Vinicius se está convirtiendo en el factor más desequilibrante del Madrid esta temporada. Seguro que Guardiola estudiaría la mejor fórmula para limitar el impacto del brasileño en el partido. En condiciones normales Manuel Akanji sería el encargado de frenarlo, pero la duda de Aka podría obligar a Guardiola a un cambio de planes. En este caso Walker sería titular y tendría que estar encima de Vinicius. Akanji se mantendría en el once pero pasaría al otro costado de la defensa.

Courtois: El Manchester City es una máquina de meter goles | PERFORM

La brecha en la portería

La Champions se decide en las áreas y hay una brecha competitiva entre Courtois y Ederson. Aunque los dos son porteros de máximo nivel, el belga es lo que los americanos llaman 'clutch player'. Un jugador que aparece en los momentos calientes de los partidos.

Ningún portero fue tan determinante en la última edición como el belga. Ederson, en cambio, es un portero que ha tenido actuaciones delicadas en partidos decisivos de la Champions.

La duda de Aké (y las sorpresas de Pep)

En un artículo publicado estos días en 'The Athletic', el periodista Michael Cox se pregunta: "Does Pep overthink things?" (¿Piensa demasiado Pep las cosas?) Es una pregunta sobre la fama del tendencia de innovar en partidos decisivos. No parece probable que vuelva a ocurrir este martes, aunque de momento el técnico cuenta con la duda de Aké.

El neerlandés tiene molestias y Guardiola podría verse obligado a no alinear la defensa habitual, la que forman Akanji, Ruben Dias y Aka. Pep está apostando por una línea de tres centrales con la ayuda de Stones, que está jugando de centrocampista pero cuando defienden se convierte en un defensa más.