¿Por qué De Bruyne es tan importante para Guardiola?

El belga, que fue titular en la última victoria del Manchester City ante el Leeds, suma 9 goles y 27 asistencias en 43 partidos esta temporada Es la extensión del de Santpedor sobre el terreno de juego y es fundamental en la medular para que funcione el engranaje 'citizen'

"Kevin es un jugador especial. Ve cosas que otros no pueden ver en el campo". Eso decía Pep Guardiola sobre Kevin De Bruyne, su mago en la medular en el Manchester City y uno de los principales culpables de que su plan funcione sin fisuras. El de Santpedor, que ha dirigido a los mejores futbolistas del planeta, es un enamorado del belga. El entrenador catalán dio una gran noticia para los 'citizens' y, por contra, una mala para los madridistas con el once titular que sacó en la victoria ante el Leeds: De Bruyne salió de inicio.

Este martes, Real Madrid y Manchester City se enfrentan en la ida de las semifinales de Champions League en el Santiago Bernabéu. Salvo sorpresa, el belga será titular. De Bruyne es la extensión de Guardiola sobre el terreno de juego. Actúa como enlace entre la defensa y el ataque y esta temporada suma unos números de escándalo: 9 goles y 27 asistencias en 43 partidos. Con diferencia, es el máximo asistente de la Premier League (16). ¿Pero, por qué es tan importante para el entrenador catalán?

Kevin De Bruyne fue titular ante el Leeds y, salvo sorpresa, estará de inicio ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu | AFP

UN PELIGRO CONSTANTE

El futbolista del Manchester City destaca por muchísimos aspectos, pero por encima de todos destaca la facilidad con la que sirve balones que generan ocasiones de gol. A través de centros precisos, cuando la defensa contraria está considerablemente encerrada, logra ganar la espalda en espacios muy reducidos. Los envíos son tan precisos que portero y defensas dudan de si atacar o no el balón y eso son 'caramelos' para los atacantes.

En el actual curso suma 27 pases de gol, los mismos que cosechó Leo Messi en la temporada 2014/15. De hecho, el argentino es el último jugador que ha alcanzado la treintena (firmó 31 en la 2011/12).

Desde la posición de interior, De Bruyne se implica en la base de la jugada. Sin embargo, también tiene colmillo para fulminar a las defensas rivales filtrando balones y disparando desde larga/media distancia con sus dos 'cañones' que tiene por piernas, que domina prácticamente por igual. Aunque es diestro, juega con la misma soltura con la zurda. Un factor fundamental para generar peligro constantemente, sin importar el ángulo que tenga o el perfil del campo en el que se encuentre.

Los centros a la espalda de la defensa, una de las mayores armas de Kevin De Bruyne | EFE

Más alejado de la zona de creación, confía en la calidad de sus defensores en los envíos y aguanta en posiciones más avanzadas. Así, el equipo se estira para generar espacios que suelen ocupar los extremos o los interiores. Allí es mortal. Un martillo en el último tercio del campo.De Bruyne es uno de esos futbolistas que ve la portería grande. Manda verdaderos misiles directos a la red del rival, inapelables para el portero. Tiene mucha facilidad para encontrar la base de los palos o las escuadras.

IMPORTANTE EN LA PRESIÓN

Uno de los sellos de identidad de los equipos de Pep Guardiola es la presión. Y como el resto de compañeros, De Bruyne tiene un trabajo importante en este aspecto. Él funciona especialmente bien en espacios reducidos, explotando la recuperación tras pérdida. Si roba el balón, tiene la potencia suficiente para organizar el contragolpe o para conducir rápidamente hacia el área rival. Pero a campo abierto sufre más.

De Bruyne también juega un papel importante en la presión del Manchester City | EFE

EL ARTE DE SABER SIEMPRE QUÉ HACER

De Bruyne tiene un criterio exquisito para determinar cómo actuar, por dónde moverse y qué hacer para potenciar al equipo. En unas declaraciones a 'Sky Sports' demostraba que entiende a la perfección lo que le pide Guardiola y cómo debe explotar sus virtudes. "Sinceramente, la estadística de 'pases completados' no sirve de nada para un jugador como yo. Puedes tener un 96% de precisión, pero si das pases sin peligro no generas nada. No eres peligroso. ¿Entonces, de qué sirve?".

Kevin De Bruyne, un pasador de lujo para Guardiola | Agencias

El belga sabe que en el último tercio del campo es donde realmente es peligroso, así que trata de aprovechar constantemente toda la amplitud que generan los extremos, usando el espacio que se inventan para superar a los pivotes defensivos y recibir el balón en su zona favorita. Allí, por dentro, saca la varita.

UNA GRAN CONEXIÓN CON HAALAND

El noruego, que está completando una temporada sensacional en su aterrizaje a la Premier League, ha encontrado en De Bruyne un socio inmejorable. Haaland suma 51 goles y 8 asistencias en 46 partidos y es el máximo goleador de la competición británica con 35 tantos en 32 duelos (marca cada 74 minutos).

De todas las dianas que se ha apuntado, De Bruyne le ha servido 12 (el 23,5%). Haaland ha sido el ejecutor del 44,4% de las 27 asistencias que ha repartido el belga. El ex del Borussia Dortmund, con un perfil más rematador, también ha logrado asociarse con el centrocampista. De los ocho pases de gol que ha completado, dos han sido para De Bruyne (el 25%).

Haaland y De Bruyne han formado una dupla letal | Agencias

Que se lo pregunten a Mikel Arteta. Ante el Arsenal, en el duelo que se llevaron los de Guardiola por 4-1 en el Etihad, De Bruyne marcó dos goles, ambos a pase de Haaland. El noruego brilló en la elaboración de juego y en la salida de balón (en largo por la asfixiante presión 'gunner'). El belga, muy efectivo aprovechando los espacios libres que dejó Haaland, fue un dolor de cabeza irremediable para la defensa del Arsenal.

Este martes, el Real Madrid de Carlo Ancelotti deberá plantear muy bien el partido para frenar a dos jugadores que, de estar enchufados, pueden decantar el duelo. Guardiola confirmó las buenas noticias poniendo a De Bruyne de titular ante el Leeds. Ahora, le toca cumplir al futbolista en un escenario como el Bernabéu.