Una ausencia capital en la convocatoria del Real Madrid para medirse al Manchester City

Militao, por sanción, es la baja más destacada de Carlo Ancelotti para recibir al cuadro 'citizen' Mendy, la otra ausencia destacada en la lista; regresa Dani Ceballos

No por ser esperada es menos importante. Carlo Ancelotti ha dado a conocer la lista de convocados para el duelo ante el Manchester City de la ida de las semifinales de la Champions y en ella no aparece el nombre de Éder Militao. El central brasileño cumple ciclo de amonestaciones y no estará en el trascendental partido por sanción. Rüdiger, que formará junto a Alaba en el eje central, será su sustituto.

A la del brasileño, Ancelotti también le ha tenido que sumar la de Ferland Mendy, que ya lleva varias semanas en el dique seco. Estas dos son las dos ausencias que tendrá Carletto para un partido que puede decidir una temporada.

Eso sí, no todo son malas noticias. La lista, junto a las palabras de Ancelotti en la rueda de prensa y el entrenamiento previo al partido, son motivos más que suficientes para confirmar que Luka Modric no corre ningún riesgo y será de la partida ante el Manchester City. El croata, que ya jugó minutos ante Osasuna, será titular. Debe ser importante para el Madrid. También regresa Dani Ceballos tras perderse la final de Copa del Rey.

Esta es la convocatoria del Real Madrid para medirse al Manchester City de Pep Guardiola: Courtois, Lunin, Luis López, Carvajal, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez, Rüdiger, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo y Mariano.