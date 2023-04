Los motivos para creer en la remontada del Chelsea frente al Madrid

En Londres existe una pequeña esperanza de darle la vuelta al 2-0 en el global de la eliminatoria Los 'blues' reciben al Real Madrid este martes a partir de las 21:00 horas en la vuelta de los cuartos de final

En Stamford Bridge quieren aferrarse a las posibilidades de remontada. Están dispuestos a creer en el milagro. El 2-0 de la ida es un resultado que pesa, pero en el vestuario del Chelsea existe la pequeña ilusión de que van a ser capaces de darle la vuelta. "In Frank We Trust", dice el cartel colgado de un fondo del estadio que hace honor a la leyenda de Lampard. Hoy es el día para creer, aunque parezca que no haya motivos.

La Champions es la última esperanza en la temporada de un equipo sin rumbo que con la llegada de Lampard parece no levantar cabeza. Sin embargo, hay varios condicionantes que podrían ayudar al Chelsea en la construcción de una noche grande europea al más puro estilo Real Madrid.

El factor Enzo - Kanté

Enzo Fernández es la clave de este Chelsea. Con todo el respeto de N'Golo Kanté, que acaba de regresar de lesión y no está todavía en su plenitud física, el argentino es quien lleva la batuta del equipo en el centro del campo. Marca los ritmos, y con balón es el futbolista con más talento para una salida limpia desde atrás.

Enzo Fernández en el Chelsea hasta 2032 | Isabel Infantes

En caso de estar al 100%, evidentemente Kanté tiene una incidencia colosal en este equipo. Habrá que ver a qué nivel está. Ya lo dijo Lampard: "cuando está en forma es claramente uno de los mejores del mundo". Después de descansar en el partido del Brighton, el ex del Leicester podría llegar en buena forma.

Resolver el problema del gol

El gran problema del Chelsea es la falta de pegada. No tienen gol. En la ida apenas amenazaron a Thibaut Courtois con una delantera formada por Sterling y Joao Félix que no creó nada de peligro. El máximo goleador del equipo es Kai Havertz con 7 goles.

Joao Félix lamenta una acción perdida | Agencias

Aubameyang, uno de los pocos delanteros del equipo junto al lesionado Armando Broja con facilidad para ver portería, no podrá contar para Lampard porque no fue inscrito en la Champions. Terrible.

Sin ir más lejos, en Premier el Chelsea apenas suma un total de 30 goles en la temporada. Erling Haaland lleva 32. Sólo hay cinco equipos en toda la liga con menos tantos a favor que los 'blues', varios de ellos luchando por no descender.

Las bajas

Thiago Silva, N'Golo Kanté y Kai Havertz se perdieron el duelo frente al Brighton del pasado fin de semana. Lampard fue prudente y reservó a tres futbolistas que venían con molestias y que finalmente estarán disponibles para el duelo de esta noche.

La gran baja confirmada es la de Koulibaly, que no se entrenó después de caer lesionado en el duelo de ida en el Bernabéu y se perderá la vuelta. Es una ausencia sensible, pero el técnico inglés no podrá usar esta excusa en caso de un nuevo tropiezo.

Un precedente que ilusiona

Por si no les quedara nada más, los 'fans' del Chelsea se agarran a la hemeroteca para creer en la remontada. No es la primera vez que los 'blues' remontan una desventaja de dos goles en una eliminatoria de Champions. En la temporada 2011-12, con Lampard en su etapa como futbolista, perdieron 3-1 frente al Napoli a domicilio en la ida del partido de octavos de final.

En la vuelta en Stamford Bridge, aquel equipo entrenado por Roberto Di Matteo le daría la vuelta con un 4-1 (5-4 en el global), cuando todavía valían doble los goles fuera de casa. Aquel Chelsea acabaría convirtiéndose en campeón de la Champions tras eliminar al Barça en semifinales y derrotar al Bayern por penaltis en la final.

Hoy quieren hacer algo parecido. Vibrar en una noche mágica de Champions y destronar al Real Madrid. Para seguir soñando.

Este es el once probable del Chelsea para enfrentarse al Real Madrid:

(4-3-3) Kepa; Cucurella, Thiago Silva, Fofana, Reece James; Enzo, Kante, Kovacic; Mudryk, Joao Felix y Sterling.