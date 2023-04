Koulibaly, baja contra el Real Madrid

El central franco-senegalés del Chelsea sufre una lesión en los isquiotibiales "No, no va a estar disponible", dijo este viernes Frank Lampard, quien resaltó que "va a estar fuera varias semanas"

El franco-senegalés Kalidou Koulibaly, defensa central del Chelsea, será baja este martes contra el Real Madrid en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones por una lesión en los isquiotibiales.

El central africano se retiró en el partido contra el Real Madrid y estará varias semanas de baja, por lo que no podrá estar en la vuelta contra los blancos, cuando el Chelsea tendrá que remontar un 2-0 en contra.

"No, no va a estar disponible", dijo este viernes Frank Lampard. "Tiene una lesión en el isquiotibial y va a estar fuera semanas, no días", apuntó el técnico inglés, que calificó la lesión de contratiempo porque en la Liga de Campeones tiene menos jugadores inscritos que en la Premier League.

El francés Benoit Badiashile, que podría actuar de sustituto de Koulibaly, no está inscrito en la competición europea porque el Chelsea decidió utilizar las tres plazas disponibles en enero para Joao Félix, Mykhailo Mudryk y Enzo Fernández. Thiago Silva y Wesley Fofana son las opciones más plausibles para la zaga de los 'Blues'.