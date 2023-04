Nagelsmann ya se ha reunido con el Chelsea

Paul Winstanley y Laurence Stewart, que lideran la búsqueda del sucesor de Graham Potter, se han reunido personalmente con Nagelsmann Según las informaciones de la prensa inglesa, Nagelsmann y Luis Enrique siguen siendo los principales candidatos para el puesto

El Chelsea inicio un proceso para buscar un nuevo técnico que ocupe el banquillo del combinado londinense, tras las malas actuaciones sobre el terreno de juego, que dieron cada vez más importancia al nombramiento de un entrenador permanente para reemplazar a Graham Potter, quien fue despedido el pasado 2 de abril. Un proceso que comenzó de inmediato, en el que ya ha habido un contacto con el exentrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann.

Según informan desde Inglaterra, representantes de Nagelsmann y Chelsea ya habrían llevado a cabo en las últimas semanas varias conversaciones informales y acercamientos, ya que Julian Nagelsmann es uno de los nombres potenciales apuntados en la lista extensa de nombres para ocupar el banquillo del combinado 'blue' cuando finalice la presente temporada.

Los directores del Chelsea, Paul Winstanley y Laurence Stewart, que lideran la búsqueda del sucesor de Graham Potter, ahora se han reunido personalmente con Nagelsmann para discutir su visión para el club y si sería adecuado para el proyecto de los londinenses.

Chelsea officials have met Julian Nagelsmann face-to-face for the first time, as the club progresses its search for a new manager 👔🔵 pic.twitter.com/cmKnqPRK7R