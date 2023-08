¡Toni Kroos 'explota' con el fichaje de Gabri Veiga por el Al-Ahli!

El periodista Fabrizio Romano anunció la llegada de Veiga al Al-Ahli saudí y el madridista no se mordió la lengua El futuro de la perla de la cantera del Celta de Vigo ha sido y es uno de los culebrones de este mercado estival

Sorprendente comentario de Toni Kroos al fichaje de Gabri Veiga. Gabri va a salir del Celta de Vigo y Toni Kroos no se muerde la lengua cuando interactúa en redes sociales. Un cóctel explosivo en plena ola de calor.

Así, cuando el periodista Fabrizio Romano anunciaba a través de su cuenta que el acuerdo entre Veiga y el club saudí Al-Ahli estaba ya hecho con su tradicional 'Here we go!' (allá vamos), el bueno de Kroos no pudo contenerse.

Cortita y al pie, la respuesta del germano no puso ser más explícita, apenas una palabra en inglés: "Embarrassing" (vergonzoso, bochornoso, embarazoso). Como bien dijo en su día Bernd Schuster, no hace falta añadir nada más.

Y es que el nombre de Gabri Veiga sonó con fuerza como futurible para el Real Madrid ya desde el compás final de la pasada temporada, si bien la opción se enfrió y parecía que el Nápoles iba a ser el destino del gallego.

Los petrodólares se han metido de por medio para llevarse a uno de los jóvenes talentos del fútbol español, y Toni Kroos no ha dudado en dejar una opinión al respecto.