El Tribunal rebaja la sanción del Udinese por el 'caso Maignan'

Tras haber anunciado inicialmente que el Udinese disputaría un partido a puerta cerrada por los insultos racistas proferidos en contra de Mike Maignan, portero del Milan, el Tribunal aceptó la apelación del club de Udine en instancia parcial, rebajando la pena a dos encuentros con solo la 'Curva Norte' sancionada.

"La Sección Primera del Tribunal Nacional de Apelación del Deporte, presidida por Carmine Volpe, aceptó parcialmente la reclamación del Udinese Calcio contra la sanción de la obligación de jugar un partido a puerta cerrada y, en reforma parcial de la decisión impugnada, volvió a determinar la sanción en la obligación de disputar dos carreras con el sector Curva Norte sin espectadores", reza el comunicado que compartió la prensa italiana.

"El club de Friuli había sido sancionado en relación con el partido contra el Milán del 20 de enero -válido para la segunda jornada de vuelta del campeonato de la Serie A - en relación con las manifestaciones de discriminación racial de algunos de sus seguidores hacia el portero rossoneri Mike Maignan", explica el comunicado, que rebajó la pena a dos choques sin sus ultras.

El portero francés denunció el caso en pleno partido, explicando lo sucedido en una entrevista: "En el primer tiempo me han hecho sonidos racistas, no es la primera vez que me pasa ni a mí ni a mis compañeros, tenemos que hacer algo", explicó en 'DAZN'.