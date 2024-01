Dybala mete a la Roma de De Rossi en Europa

Daniele De Rossi cuenta sus partidos por victorias al frente de la Roma. Tras ganar al Hellas Verona en su debut en partido oficial (2-1), el conjunto capitalino volvió a llevarse los tres puntos en su visita a la Salernitana, en un partido muy espeso de los romanos que desatascó el argentino Paulo Dybala.

Desde luego no fue un partido para recordar de la Roma, especialmente en el primer tiempo. A pesar de aglutinar el balón durante gran parte de los primeros 45 minutos (74% de posesión), el conjunto 'giallorossi' no disparó a puerta ni una sola vez, mientras Rui Patricio tenía que evitar, con éxito, los intentos de una Salernitana que no se lo pensaba dos veces a la hora de disparar desde lejos.

El partido cambió radicalmente en la segunda parte, con polémica incluida. Un centro al área de los visitantes se transformó en un penalti cuando Maggiore tocó el balón con la mano. La pena máxima era clara, pero los futbolistas locales se indignaron pidiendo un empujón sobre el futbolista italiano previo a la mano.

Dybala desatasca

Pese a las protestas, el penalti se concedió y Paulo Dybala abrió la lata en el primer disparo a puerta de la Roma. Con la frialdad que acostumbra, el argentino engañó al 'Memo' Ochoa para desatascar un partido complicado. Ya son seis goles y seis asistencias para la 'Joya' en 15 partidos en Serie A esta temporada.

El equipo de De Rossi empezó a sentirse más cómodo con el marcador a favor, continuando dominando la posesión, aunque las ocasiones seguían siendo de los locales. Simy pudo empatar el partido, pero su remate se fue arriba. Solo unos minutos después, una nueva jugada de Dybala inclinó la balanza.

El argentino aglutinó rivales a su alrededor y cedió en profundidad para la subida de Karsdorp, que centró de primeras para regalarle el gol a Lorenzo Pellegrini. Segundo disparo a puerta, segundo tanto de la una Roma que demostró una eficacia demoledora. La Salernitana recortó distancias en un falló en la marca de la defensa romana, que Kastanos aprovechó para marcar de cabeza, pero a pesar de poner contra las cuerdas a los visitantes la reacción se quedó corta.

Los tres puntos sitúan al equipo capitalino en 5ª posición, a solo un punto de la Champions, aunque es algo provisional, ya que sus rivales tienen un partido menos. Sin un juego brillante, pero la Roma post-Mourinho cuenta sus partidos por victorias.