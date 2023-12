Silencio en la Roma por la continuidad de Mourinho

La continuidad de José Mourinho en la Roma es ahora mismo un asunto de estado mientras los propietarios guardan silencio y reflexionan y el técnico pide una respuesta para febrero.

José Mourinho y Dan Friedkin, dueño del club, siguen sin verse y sin encuentro no hay avances. Durante el acto navideño de la Roma y aunque no habría sido el momento más adecuado para hablar del futuro del banquillo giallorossi, el presidente estadounidense no estuvo presente anoche en el hotel Hilton, a pocos pasos del estadio olímpico.

La cena organizada para los empleados y patrocinadores del club Giallorossi fue una fiesta para más de mil invitados a la que también asistieron los entrenadores (por tanto, Tiago Pinto y Lina Souloukou) y los jugadores. Y también Mourinho como invitado especial de la velada. El técnico recibió los aplausos de los presentes: "Agradezco a los dueños que nos permitieron estar aquí todos juntos. La Navidad casi significa el fin de un año y puede ser un momento de reflexión. Yo también reflexioné y puedo dar más, todo el equipo puede dar más. Y ustedes, los patrocinadores, también pueden dar más. Feliz Navidad a todos".

Friedkin tendrá que dar una señal a su entrenador para perfilar el futuro. En primer lugar, porque la próxima temporada deberá planificarse ya a principios de 2024, entre estrategias de mercado, elección del personal de Giallorossi, pero también actividades de merchandising y logísticas (como el campo de entrenamiento de verano), y luego porque Mourinho tampoco esperará para siempre una respuesta de la propiedad. De hecho, el futuro de la Roma se decidirá dentro de un par de meses cuando Mourinho señaló una fecha límite: en febrero quiere saber si seguirá siendo el entrenador de la Roma o si tendrá que planificar su futuro. Teniendo en cuenta una de las ofertas que han llegado en los últimos meses por parte de otros clubes.

Mourinho continúa trabajando en el presente, esperando una señal también para el futuro. También porque este último pasa por los próximos partidos: Nápoles, Juventus, Atalanta y Milán en la liga, luego la Copa de Italia y el posible derbi, y el play-off de la Europa League contra el Feyenoord. Todo en los próximos dos meses, desafíos clave que no solo podrían ayudar a la Roma a mantenerse en la carrera por el cuarto puesto o la victoria en la Copa de Italia o el torneo europeo, sino que también podrían darle al presidente estadounidense una mayor indicación de cuál es la dirección correcta a seguir por el destino del banquillo.

La afición y la plantilla quieren la renovación de Mourinho. La Roma se encuentra a tres puntos de la Liga de Campeones, con muchos partidos por jugar, un grupo europeo superado y, por supuesto, en carrera en todos los frentes. Mou ha aportado decenas de millones de ingresos gracias al desarrollo de los jóvenes, al sold out (42 en dos años y medio), al merchandising, además de haber llevado al equipo a la victoria de la Conference y a la final de la Europa League.