Mourinho confiesa que fue acusado de 'bullying' en el Machester United

José Mourinho ha sorprendido a todo el mundo tras las declaraciones a The Obi One Podcast esta semana donde afirma que fue acusado de "intimidación y bullying" durante su etapa en el Manchester United. Ocurrió después de sustituir a Nemanja Matic en el descanso: “Cuando estaba en el Man United, cambié a un jugador en el entretiempo. Hice un cambio y me acusaron de bullying”, dijo el portugués. Este domingo, lo volvió a hacer, pero esta vez, con Renato Sanches en la Roma: lo sustituyó tras 18 minutos en el campo, y Mou salió a pedir perdón.

Mou y Matic: una relación tensa

En 2017, Nemanja Matic fichó por el Manchester United y se reencontró con Mou tras su etapa en el Chelsea. El técnico portugués, que ganó tres Premier League con el Chelsea a lo largo de dos etapas distintas en Stamford Bridge, rápidamente imprimió su autoridad en la máxima categoría inglesa después de unirse al club del oeste de Londres en 2004. Mourinho llevó al Chelsea a la gloria de la Premier League y posteriormente se marchó a Manchester.

Pero tras su llegada al Teatro de los Sueños, Matic y Mou coincidieron de nuevo y según afirma el portugués, hubo un momento de tensión con el eslovaco. En un partido frente al Chelsea, tras 28 minutos de partido en Stamford Bridge contra el Southampton en octubre de 2015, y con el equipo por debajo en el marcador, afirma que "hizo cualquier cosa para ganar".

El técnico, que estuvo en el United entre 2016 y 2018, no reveló quién hizo la acusación. “Con Matic en Stamford Bridge, estaba en el banquillo. Lo pongo en el minuto 45, lo quito alrededor del minuto 70. Eso es educación, eso es entrenar. Eso es hacer cualquier cosa para ganar. Tuve que hacer el cambio”, dijo.

En la Roma, Mourinho lo fichó como apuesta personal y, por lo tanto, volvieron a coincidir en 2022. El centrocampista defensivo sólo duró una temporada en Roma después de pelearse con Mourinho, quien supuestamente no quedó impresionado con la actitud del jugador en los entrenamientos.

Se repite la escena con Renato Sanches

Curiosamente, el domingo por la noche, Mourinho, que ahora entrena a la Roma, sustituyó a uno de sus jugadores sólo 18 minutos después de presentarlo en el descanso.

La Roma perdía al descanso 1-0 en el Renato Dall'Ara con un gol del Bolonia en el último tramo de la primera parte. Mourinho dio entrada a Renato Sanches en el intermedio en sustitución de Spinazzola. No habían transcurrido ni cinco minutos cuando Kristensen se introdujo en su propia portería el 2-0.

Mourinho buscaba soluciones y entonces llegó el momento que sorprendió a todo el planeta fútbol. El luso sustituyó a Sanches a los 18 minutos de haber entrado al terreno de juego para dejar su lugar a Bove. El centrocampista, cedido en la Roma por el PSG, no daba crédito a lo que estaba viendo, y tardó en salir del campo, como si se tratara de un error.

"Quiero disculparme públicamente con Renato. Es duro para el jugador, pero también es duro para el entrenador. He hecho esto 3 o 4 veces en mi carrera y no es fácil", expresó Mourinho tras el partido.

"La forma de entrenar ha cambiado"

José Mourinho insiste en que hoy en día la forma de entrenar ha cambiado para los técnicos. Al reflexionar sobre sus años en Manchester, reveló cómo los tiempos han cambiado drásticamente entre su etapa en el Chelsea y su paso por Italia. El portugués, tras lo sucedido con Matic y Renato Sanches, Mourinho insinuó que los entrenadores ahora deben considerar los sentimientos de los jugadores al tomar decisiones tácticas.

“Con Matic en Stamford Bridge, estaba en el banquillo. Lo pongo en el minuto 45, lo quito alrededor del minuto 70. Eso es educación, eso es entrenar. Eso es hacer cualquier cosa para ganar. Tuve que (hacer el) cambio”, dijo.

“Me río de estos tiempos, pero son tiempos diferentes (ahora). Incluso para ser papá, tienes que ser un papá diferente a como lo fue tu papá para ti. Tienes que cambiar según el mundo.'