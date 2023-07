El gran problema de Mourinho

'The Special One' quiere fichar a Morata, pero el precio que ha puesto el Atlético es inasumible para la Roma El técnico portugués siempre ha podido gastarse grandes cantidades de dinero con sus antiguos equipos para fichar, algo que en Italia no está pudiendo hacer

Corren momentos difíciles para José Mourinho. El técnico portugués, que se acostumbró a tener equipos ganadores y multimillonarios que cumplían todos sus deseos con creces, ahora ve como apenas tiene poder económico para conseguir cesiones o fichajes a muy bajo coste.

El técnico portugués es considerado uno de los mejores técnicos de la historia y no es para menos. 'The Special One' tiene en su palmarés, entre otras cosas, dos Champions con Porto e Inter de Milán, además de tres semifinales con el Real Madrid en Europa y la histórica liga de los 100 puntos.

Una situación que está muy lejos de la realidad actual que vive en la Roma. El equipo italiano apenas tiene músculo financiero ni para pelear con los grandes equipos de Italia y se tiene que conformar con cesiones o traspasos con poco montante fijo.

En este sentido, la Roma solo se ha gastado siete millones entre este y el pasado verano. Este año ha completado ya las incorporaciones de Aouar, N'Dicka y las cesiones de Kristhensen y Diego Llorente. Por lo tanto, por ahora solo cuatro llegadas todas a coste cero. Además, Dybala, el fichaje estrella de su proyecto que llegó el año pasado, también llegó libre.

Esta situación es especialmente visible con el caso Álvaro Morata. Mourinho ha pedido a Morata como fichaje prioritario para este mercado. No obstante y a pesar de tener el 'sí' del madrileño, la Roma no puede llegar a los veinte millones que pide el Atlético por su traspaso y parece que su fichaje se lo llevará el Inter, rival directo en Italia.