"Mourinho es un asco, que no regrese nunca"

El exjugador italiano Antonio Cassano ha cargado nuevamente contra el entrenador portugués tras la derrota en la final de la Europa League "Es un asco, en estos dos años solo vimos peleas, arruinó la imagen de la Roma"

La relación de desencuentros entre Antonio Cassano y José Mourinho vivió un episodio más tras la derrota de la Roma en la final de la Europa League. El que fuese jugador del equipo romano ha cargado duramente contra el entrenador portugués en unas incendiarias declaraciones que no dejarán indiferente a nadie.

Antonio Cassano y José Mourinho mantienen una interminable guerra desde hace años. El legendario jugador italiano siempre se ha mostrado crítico con la gestión del técnico portugués con quien no comparte la mayoría de sus decisiones.

Cassano se refirió a la final perdida de la Europa League marcada por unas polémicas manos no pitadas a favor del equipo romano. Sin embargo, el italiano resta importancia a esta decisión: “El árbitro se ha equivocado, pero como otros fallan goles, Taylor no ha estado a la altura”.

El exjugador italiano tiene claro quién es el culpable de los tensos episodios que tuvo que vivir el colegiado del encuentro tras el partido: “Todo lo que ocurrió después empezó con Mourinho, que se fue abajo a protestar. Los videos llegaron rápidamente a todos y, entonces, ya vimos a su familia aterrorizada”.

Cassano no se ha querido contener en sus ataques a Mourinho, a quien le ha animado a abandonar Italia: “Dijo que se va de vacaciones, ojalá no regrese más a Italia. Es un asco, en estos dos años solo vimos peleas, arruinó la imagen de la Roma, no hizo el bien de la entidad. Lo espero para mi gente: que se vaya a Portugal y no regrese más a entrenar en Italia”, ha declarado en el canal de Twitch BoboTv. Veremos si sus deseos se hacen realidad, ya que Mourinho aun no tiene claro si seguirá al frente del equipo romano.