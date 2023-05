Juan Cala estalla contra el Valencia: "El tiempo pone a cada payaso en su sitio"

El jugador del Cádiz vivió una polémica con el Valencia por racismo la temporada pasada "Hoy no hay comunicados, ni videos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar ¿no?", escribió

Juan Cala, jugador del Cádiz, reaccionó tras la polémica entorno al brasileño Vinícius Junior después de que este denunciara insultos racistas en su contra por parte de un seguidor del Valencia este domingo, recordando su incidente en abril de 2021 con el jugador valencianista Mouctar Diakhaby.

"Hoy Paulista y el amigo no se han ido del campo dolidos no? Hoy no hay comunicados, ni videos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio", escribió en su cuenta de Twitter.

El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio. — Juan Torres Ruiz (@JuanCala_16) May 21, 2023

Según denunció el jugador valencianista, en el encuentro entre su club y el Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla -por entonces llamado Ramón de Carranza- en 2021, a los 29 minutos, Cala le llamó "negro de mierda", lo que hizo que el Valencia se retirara del terreno de juego, aunque posteriormente regresó sin Diakhaby para reanudar el partido.

Sin embargo, Cala defendió su inocencia en todo momento y cinco días más tarde LaLiga comunicó que no encontró pruebas del insulto.

"Tras el análisis de los elementos, se concluye que no se ha encontrado en ninguno de los soportes disponibles en LaLiga prueba alguna de que el jugador Juan Torres Ruiz (Juan Cala) insultara en los términos denunciados a Mouctar Diakhaby", señaló en un comunicado.

Por su parte, el Comité de Competición archivó el caso en el mes de junio al considerar que los hechos no estaban acreditados.