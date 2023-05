¡Ancelotti explota en defensa de Vinicius!

El técnico se negó a hablar de fútbol y denunció que "todo el estadio ha llamado mono" a Vinicius Ancelotti pidió a De Burgos Bengoetxea que parara el partido porque "la situación es muy grave"

Carlo Ancelotti apareció ante los micrófonos de Movistar visiblemente enfadado. El técnico defendió a su futbolista y se quejó de la actitud de Mestalla con su futbolista, al que definió como "víctima, no culpable".

"¿Quereis hablar de futbol? Yo no quiero hablar de fútbol. Quiero hablar de lo que ha pasado, es más importante que una derrota, ¿no te parece? Lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Si un estadio grita mono y el entrenador piensa en quitarlo por esto es que algo malo pasa en esta Liga. Él no quería continuar y le he dicho que no me parece justo porque no es el culpable, es la víctima. Y ha seguido. Y además le sacan una roja sin sentido, no es una agresión", aseguró el técnico.

Sobre la reacción de Vinicius pidiendo el descenso del Valencia, comentó que "la reacción es bastante normal. No hay un pero, no tenemos que tener un pero. Un estadio completo ha hecho insultos racistas. A ver qué pasa. Habitualmente no pasa nada, porque ha pasado muchas veces y no ha pasado nada. No soy un juez, pero la situación es bastante grave".

Ancelotti siguió: "Tenemos un problema, yo no lo tengo porque para mi Vinicius es el jugador más importante y fuerte del mundo, la Liga tiene un problema. Tienen que parar el partido. No es una persona, es un estadio que insulta a un jugador por racismo y el partido tiene que parar. Y me da igual si ganamos 3-0". Entiende que "la imagen es muy mal. Se lo he dicho a De Burgos Bengoetxea y me ha dicho que el protocolo tiene que informar antes. Para mí no tiene que informar. ¿De qué? Lo han insultado desde el primer minuto". Reveló que "Vinicius está muy triste, no enfadado. Es tristeza, no puede pasar, no puede pasar".

Ya en rueda de prensa, se enzarzó en una agria discusión con los periodistas de medios valencianos, que negaron que todo el estadio hubiera proferido insultos racistas a Vinicius. "¿Ha parado el partido porque le decían tonto? No creo. Ha parado el partido porque ha abierto el protocolo de racismo", ha respondido el técnico.