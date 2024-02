Xabi Alonso ya tiene la 33: "No quiero parar"

Ni la peligrosa condición de equipo en descenso sin nada que perder con la que llegaba el Mainz 05 al BayArena fue suficiente para terminar con el idilio de Xabi Alonso y los suyos con la presente temporada. Y es que ya van 33 partidos desde que arrancó la campaña, los mismos que lleva el todopoderoso Bayer Leverkusen sin conocer la derrota.

A la espera del gran partido de la jornada en Alemania, el Bayern - RB Leipzig, el equipo de la aspirina se sitúa a once puntos de los bávaros dejando en una situación de alerta absoluta al gigante de la Bundesliga, que no puede volver a fallar lo más mínimo si quiere seguir con opciones de arrebatar al Leverkusen de su primera ensaladera en la historia.

El equipo entrenado por Xabi Alonso ha igualado la racha del Manchester United de la temporada 1998/99 que se mantuvo 33 partidos sin conocer la derrota, superando la de aquel Bayern de Flick, que entre las temporadas 19/20 y 20/21 estuvo 32 partidos sin perder.

"No me importan (los récords) antes de producirse, pero una vez que suceden, me siento muy orgulloso" explicaba en rueda de prensa posterior al partido el técnico donostiarra.

"No te dan medallas por eso, pero no importa. Es bonito pasar por este proceso. Empezamos en julio con este grupo, así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Estamos logrando grandes cosas, pero no queremos parar", concluyó.