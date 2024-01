Pinchazo del Leverkusen para dejar la Bundesliga bien 'caliente'

La Bundesliga atrapa con su feroz batalla entre Bayern de Múnich y Bayer Leverkusen. Thomas Tuchel contra Xabi Alonso. Once años de 'reinado' contra la ilusión de levantar la Bundesliga por primera vez. Por desgracia para el conjunto de las 'aspirinas', se dejaron dos puntos ante el Borussia Mönchengladbach (0-0).

El Bayern no falló en su visita al Ausgburgo y los goles de Pavlovic, Davies y Kane fueron suficientes para sellar los tres puntos (2-3). Sin embargo, el Leverkusen no encontró el camino del gol contra el Mönchengladbach, y no pudieron pasar del empate (0-0).

El Bayern no falló ante el Augsburgo (2-3) / EFE

Los de Xabi Alonso dispararon hasta en 28 ocasiones, pero no se movió el marcador. Ambos resultados mantienen al Leverkusen en la cima de la clasificación con 49 puntos, a solo dos de ventaja frente al cuadro de Múnich, que sigue metiendo presión.

FESTIVAL DEL LEIPZIG

En otro de los grandes partidos del día, que enfrentaba al tercer contra el cuarto clasificado de la Bundesliga, el Stuttgart - RB Leipzig, hubo un auténtico festival de goles. Se saldó con una 'manita' de los de Sebastian Hoeness ante los de Marco Rose.

Deniz Undav marcó un hat-trick ante el RB Leipzig (5-2) / EFE

5-2 ganaron los locales con un brillante Deniz Undav, que marcó un hat-trick para olvidar la ausencia de Serhou Guirassy, que está disputando la Copa África con Guinea.

EL WERDER BREMEN SIGUE DE DULCE

Hoffenheim y Heidenheim firmaron las tablas (1-1) en el PreZero Arena, resultado que no sirvió de mucho a ninguno de los dos conjuntos, instalados en tierra de nadie en la tabla. Mismo resultado se dio en el Wolfsburgo - Colonia (1-1), que no ayudó a los visitantes a salir del descenso.

El Werder Bremen, por su parte, sigue de dulce tras 'cargarse' al Bayern de Múnich en la anterior jornada y sumó su segundo triunfo consecutivo con un contundente 3-1 contra el Friburgo.