El efecto dominó tras Klopp que podría afectar a Barça y Madrid

"Ningún equipo ni selección en el próximo año, ningún club inglés, eso lo puedo prometer". Sin saberlo, Jürgen Klopp acaba de desatar un efecto dominó en la rueda de prensa en la que ha anunciado que no seguirá en el Liverpool la próxima temporada. La temporada 24/25 será un año sabático para el alemán pero, a su vez, afectará directamente a los banquillos de grandes equipos.

La salida de Jürgen Klopp del Liverpool implica dejar un banquillo grande como el de los reds libre, pero el futuro del alemán también podría tener consecuencias en otros entrenadores. Lo primero que conoceremos será el relevo del entrenador nacido en Stuttgart en Anfield.

El candidato principal para el puesto no es otro que Xabi Alonso. Leyenda del Liverpool, parece el paso lógico para un técnico que está revolucionando la Bundesliga con un Bayer Leverkusen que, junto al Girona, es la gran revelación de Europa. "Honestamente... no tengo una respuesta directa (risas). Ahora mismo estoy feliz aquí, eso seguro", decía el donostiarra al ser preguntado por si podía descartar la posibilidad de entrenar a su ex equipo.

Desde Alemania e Inglaterra todos dan por hecho que Xabi Alonso estará en el Liverpool la próxima temporada, aunque también valoran a Steven Gerrard o Roberto De Zerbi como otros candidatos. Si pone destino a Inglaterra, el ahora técnico del Leverkusen le daría un portazo al Real Madrid, que lo tenía como principal candidato si sale Ancelotti, continuando con el efecto dominó.

Verano 2025, fecha clave

Jurgen Klopp abandonará el Liverpool a final de temporada / EFE

El próximo paso de Jürgen Klopp llegará, según lo dicho por el técnico, a partir del verano de 2025. Una fecha que apunta a ser determinante y que podría condicionar la planificación de grandes equipos, incluyendo a Barça y Real Madrid.

Debido al desgaste al que hace alusión Klopp tras entrenar al Liverpool, desde su país natal conjeturan que el siguiente paso previsto para el alemán será dirigir a su selección nacional. Ya fue el nombre principal tras la salida de Flick, pero Nagelsmann terminó haciéndose con el puesto ante la negativa de Jürgen. Con solo 36 años, la llegada de Julian al banquillo de la Mannschaft parecía algo temporal, a la espera de seguir su carrera en un gran club.

Terminada ya la Eurocopa de 2024, el gran objetivo de Nagelsmann como seleccionador de Alemania, parece previsible que el joven entrenador acepte dar un paso al lado en verano de 2025 para abrir la puerta a Jürgen Klopp, el gran deseado por la federación alemana de fútbol durante años.

¿Pelea por Nagelsmann?

Julian Nagelsmann, en su presentación como seleccionador alemán / EFE

Nagelsmann, que ha sido relacionado con el Barça y el Real Madrid en los últimos años, quedaría entonces libre. Justo en el verano en el que Xavi termina contrato (a pesar de la cláusula que le renovaría un año más si gana Liga o Champions) y con el futuro de Carlo Ancelotti subordinado a los resultados que consiga en el Real Madrid.

El italiano renovó su contrato hasta 2026, pero la posibilidad de contratar a uno de los entrenadores con más futuro de Europa tras haber perdido la opción Xabi Alonso sería muy apetecible para los blancos. Dependiendo de los resultados que se den durante la temporada 24/25, no es descabellado pensar que en verano de 2025 seamos testigos de una pelea entre los dos grandes por fichar a Julian Nagelsmann. El efecto dominó no ha hecho más que comenzar.