En el Hertha de Berlín todo queda en familia

El cuadro alemán protagonizó en el amistoso ante el Fortuna Düsseldorf una situación insólita Pál Dardai, entrenador del equipo de Berlín, alineó a sus tres hijos a la vez

La familia Dardai ya forma parte de la historia del fútbol. Pál Dardai, entrenador del Hertha de Berlín, alineó a sus tres hijos a la vez en el amistoso contra el Fortuna Düsseldorf, duelo en el que perdieron por la mínima (1-0). Sin duda, uno de las anécdotas más curiosas de esta pretemporada.

La particular 'fiesta' familiar de los Dardai no acabó con un triunfo, pero ya es un hecho histórico. Márton Dardai arrancó en el once titular. Después entraron desde el banquillo Palko y Bences, sus dos hermanos. Todo ello, por orden de Pál, su padre.

El último de ellos, Bences Dardai, confirmó su debut con el Hertha de Berlín a los 17 años en el minuto 79 de duelo, aunque la relación entre la família húngara y el conjunto bávaro viene de mucho más atrás.

EL QUIÉN ES QUIÉN DE LOS DARDAI

Pál Dardai, actual entrenador del Hertha, llegó a Berlín en 1997 para defender al cuadro capitalino durante catorce temporadas. De hecho, es el tercer jugador que más veces ha vestido la camiseta del Hertha (373). En 2011 colgó las botas para emprender una nueva aventura en los banquillos, evidentemente en las categorías inferiores del cuadro berlinés. Tras compaginar la selección nacional (Hungría) con el Hertha, asumió la gran responsabilidad de liderar al primer equipo en 2015.

Pál Dardai, leyenda y entrenador del Hertha de Berlín | Agencias

En el curso 2018-19, tras clasificar al equipo para la Europa League en dos ocasiones, renunció al puesto para retomarlo en en enero 2021, aunque sería despedido a finales de año, en noviembre. Ya en abril de 2023, el club volvió a confiar en él para cerrar la Bundesliga.

Palko Dardai, hermano mayor, debutó en el fútbol profesional de la mano de su padre, en la temporada 2017-18. Tras un paso por el fútbol húngaro, regresó a Alemania este mismo verano. A sus 24 años, y mucho más maduro, espera seguir los pasos de su padre y asentarse definitivamente en una gran liga europea.

Palko Dardai, nuevo fichaje del Hertha de Berlín | Hertha de Berlín

Márton Dardai, hermano mediano, debutó en el Hertha a los 18 años y ya suma tres temporadas en el primer equipo, aunque a los 21 años aún no ha conseguido consagrarse como una de las piezas clave. Hasta la fecha, un 'one club man'.

Marton Dardai, durante un partido con el Hertha de Berlín | Instagram

Bence Dardai, hermano menor, se quitó la espina de debutar el pasado sábado, en el amistoso contra el Fortuna Düsseldorf, a los 17 años, siendo partícipe de una situación histórica en el deporte rey.

Bence Dardai, durante su debut con el Hertha de Berlín | Instagram

La família Dardai tiene el gran reto de devolver al Hertha de Berlín a la Bundesliga. Sin duda, el apellido húngaro no es uno cualquiera en el club bávaro. Ahora, los hijos de una leyenda en la entidad tienen la responsabilida de defender al Hertha como lo hizo su padre -que les acompañará desde el banquillo- décadas atrás.