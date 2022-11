Prueba de fuego para el 'Terrible' Flores en Bilbao

El boxeador argentino afincado en Catalunya sustituirá al lesionado Kerman y se medirá al galo El Massoudi Dotado de una técnica y de una potencia espectaculares, el 'Terrible' está causando sensación a sus 23 años

Afincado en tierras catalanas desde hace dos años, el argentino Ismael ‘El Terrible’ Flores ha sido la gran sensación del año y este sábado por la noche vivirá su primera gran oportunidad en el emblemático pabellón La Casilla, sede de los partidos del extinto Cajabilbao en la Liga ACB.

Lo curioso del caso es que era el reputado excampeón continental Kerman Lejarraga el que debería haberse medido al excampeón francés Fouad El Massoudi (18-18-1), pero una lesión en la mano derecha dejó fuera de combate al ‘Revólver de Morga’. Avisado de urgencia, Ismael Flores (siete victorias y un nulo técnico) aceptó sin vacilar y como siempre saldrá como siempre a ganar y a dar espectáculo.

Tras vivir meses complicados por culpa del estallido de la pandemia de covid justo cuando decidió cruzar el Atlántico desde su Argentina natal, Flores encontró acomodo en el Team Solé y ha convencido a todos con su boxeo total que aúna una depurada técnica, una gran pegada y, sobre todo, mucho carisma y una gran devoción por este deporte.

Desde su debut como profesional el 26 de junio de 2021, el sudamericano acumula un total de ocho peleas, cinco de ellas en un intenso 2022. De ellas, ha ganado siete (cinco antes del límite) más el controvertido nulo técnico del pasado 22 de octubre en Badia del Vallès ante Anderson Rangel.

"Para mí es un reto muy grande y al mismo tiempo una oportunidad muy grande. Sustituir al doble campeón de Europa Kerman Lejarraga supone una gran motivación para mí", ha afirmado este semana el 'Terrible' en declaraciones a Aebox.

El 'Terrible' Flores se medirá a El Massoudi | FACEBOOK

"Insisto en que lo tomo como un reto, pero he hecho lo voy a afrontar como cada pelea en casa, con el objetivo de salir a por la victoria para seguir con el camino hasta donde quiero llegar. Me encuentro de maravilla. Estoy mejor que antes de cualquier pelea anterior, la preparación ha ido cada vez mejor y psicológicamente me siento muy bien", añade Flores.

Otros atractivos son el regreso del orgullo local y excampeón europeo Andoni Gago tras su derrota el pasado mes de abril en tierras británicas ante el local James Dickens y la revancha entre Saúl Luna y Rikar Urrutia.

Por tanto, una velada muy atractiva en una semana festiva para el boxeo catalán después de que el Consejo Mundial de Boxeo haya ordenado una pelea entre el ídolo barcelonés Sandor Martín y el reputado Teófimo López como eliminatoria para el título mundial.