La mala suerte se ‘ceba’ con el Betis

El Real Betis fue el gran agitador de las últimas horas del mercado de fichajes de invierno en LaLiga. Llegaron hasta cinco caras nuevas: Sokratis Papastathopoulos, Johnny Cardoso, Pablo Fornals y dos futbolistas para reforzar el ataque, Cédric Bakambu y el Chimy Ávila, tras la salida en forma de cesión de Borja Iglesias al Bayer Leverkusen. Sin embargo, en el Villamarín no han podido disfrutar demasiado de sus dos nuevos arietes.

El Chimy Ávila se lesionó en la visita del Betis a Montilivi (31 de marzo) después de un desmarque de ruptura donde sintió un pinchazo en la zona posterior del muslo. El rosarino, que pidió el cambio de inmediato, apenas duró unos veinte minutos en el terreno de juego. El delantero llegó al Sevilla el pasado mercado invernal con problemas musculares y entre esas molestias, las sanciones y la mencionada lesión, su continuidad en Heliópolis ha brillado por su ausencia.

EL CHIMY ÁVILA: 301 MINUTOS

El rosarino se perdió el duelo ante el Rayo Vallecano (17 de marzo) por una roja directa que vio contra el Villarreal. Volvió a sumar minutos en el mencionado duelo frente al Girona, y desde entonces no ha vuelto a jugar, y puede que no lo haga hasta el curso que viene, si no evoluciona positivamente de su lesión. En total, teniendo en cuenta todos los percances, se ha perdido cinco duelos con el Real Betis, y solo ha estado disponible en seis, sumando un total de 301 minutos de juego en los que ha marcado un gol.

Chimy Ávila cayó lesionado en Montilivi / Siu Wu

Pero el derbi contra el Sevilla (1-1) pasó otra factura bastante dolorosa. Cédric Bakambu, que llevaba siete años sin caer lesionado de gravedad, tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla. El club informó el pasado martes que sufrió una lesión en el tendón del músculo recto anterior derecho y dice adiós a lo que queda de temporada.

Sucedió a los tres minutos de arrancar el segundo tiempo y pidió el cambio de inmediato. Solo ante Orjan Nyland, portero del Sevilla, tuvo que detener su carrera y remató visiblemente dolido al quejarse del intenso dolor en su pierna derecha.

CÉDRIC BAKAMBU: 239 MINUTOS

El congoleño no tenía una lesión importante desde 2017. Tan solo se perdió un partido por molestias en la rodilla cuando estaba en el Olympique de Marsella (abril de 2022). Sin embargo, desde su llegada al Betis, ya suma dos lesiones y solo ha podido disputar cinco duelos en tres meses (cuatro de LaLiga y uno de Conference League) disputando 239 minutos de juego en los que marcó un tanto.

Bakambu, retirado en camilla / EFE

El Betis fichó en invierno a dos delanteros eléctricos, móviles y con mucho gol. Sin embargo, no han podido disfrutar de todo su ‘veneno’. Entre los dos no alcanzan ni los 600 minutos de juego y tan solo han celebrado dos goles. ¿Seguirán teniendo el ‘gafe’ de las lesiones la próxima temporada?