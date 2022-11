Claudio Bravo, baja por lesión para Mestalla

El portero chileno, que está rotando en la portería con Rui Silva, no estará disponible para el partido Al Betis le espera un partido muy duro y complicado en Mestalla

Claudio Bravo es baja por lesión para el partido contra el Valencia en Mestalla. El portero se perderá el encuentro por un problema en el sóleo, y no podrá estar en el último partido liguero de los béticos antes del parón por el Mundial de Catar. Cabe recordar que Chile no se clasificó para el Mundial, así que su presencia no corre peligro.

El técnico verdiblanco ha citado a veintiún futbolistas para la visita al Valencia, entre los que también figura el mediocentro argentino Guido Rodríguez, recuperado del golpe en la cadera que sufrió el pasado domingo contra el Sevilla. La principal novedad es el central canterano Félix Garreta, debido a las molestias de Germán Pezzela como secuela del derbi sevillano.

Además de Bravo, tampoco forman parte de la expedición bética, en estos casos por sanción, el mediapunta francés Nabil Fekir y el delantero Borja Iglesias, tras sus expulsiones en el duelo frente a los sevillistas. El duelo, ya de por sí, es complicado, ya que Mestalla siempre ha sido un campo difícil. Si a esto le sumas el hándicap de no poder contar con los dos jugadores más decisivos del equipo como son el español y el francés... Habrá que ver qué inventa Pellegrini.