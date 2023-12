Chadi Riad, imprescindible para Pellegrini

No hay nada más satisfactorio que sentirse importante. Un futbolista necesita notar que aporta algo a su equipo, que suma dentro de un proyecto. También la confianza plena de su entrenador. Y pocos jugadores tienen, hoy en día, tanto peso como Chadi Riad en el Real Betis.

Cedido por el FC Barcelona con una opción de compra más que suculenta, llegó al Betis durante el pasado mercado de fichajes en busca de minutos y poco a poco se ha ganado ser considerado como uno de los mejores centrales del cuadro andaluz.

El central de 20 años ha dejado bien claro que tiene nivel de sobra para brillar en la élite y su impacto en el rendimiento del equipo es totalmente palpable. La marcha de Luiz Felipe a Arabia el último día de mercado le abrió el camino, y la lesión de Marc Bartra lo instaló en el once titular al lado del experimentado Germán Pezzela.

IMPRESCINDIBLE PARA PELLEGRINI

De hecho, no se piede un partido con el Betis desde el pasado 28 de septiembre ante el Granada (sin contar los duelos de Europa League, donde no participó porque el club no le inscribió). El joven central es imprescindible para Manuel Pellegrini, pero también para su equipo. Con él en el campo, las probabilidades de que los verdiblancos consigan un resultado positivo son mucho más altas. Y no se trata de opinión, así lo reflejan los datos.

Chadi Riad, contundente en un acción del duelo ante la Real Sociedad / Agencias

Con Chadi Riad en el campo, el Real Betis ha perdido solo un partido de los catorce que ha disputado esta temporada (el 7%). Fue contra un Barça muy enchufado que les endosó una 'manita' en Montjuïc, el pasado 16 de septiembre.

Por contra, cuando Chadi Riad no ha participado, el cuadro dirigido por Pellegrini ha caído derrotado hasta en cuatro de las once ocasiones en las que no ha sumado ni un minuto (el 36%).

IMPACTO DIRECTO

El dato, demoledor, evidencia el gran nivel al que está Chadi Riad. Por desgracia para el técnico chileno, el Betis no lo inscribió para jugar la Europa League y no pudo contar con él en ningún partido de la fase de grupos, donde acabaron terceros por detrás de Rangers y Sparta de Praga y cayeron a Conference League.

Para competiciones europeas, la UEFA exige dar de alta a un mínimo de cuatro jugadores formados por el propio club, pero el Betis, en el primer equipo, solo tenía a un futbolista que cumpliera con los requisitos, Rodri. El club se vio obligado a inscribir a tres jugadores del filial para cumplir con la normativa y, evidentemente, dejar a tres futbolistas del primer equipo sin inscribir. Chadi Riad fue uno de los 'sacrificados'.

OPCIÓN DE COMPRA

En el Betis no hay dudas de que Chadi Riad es un jugador clave en la plantilla. Según avanzó 'El Desmarque' en noviembre, el club verdibanco ya habría contactado con el entorno del futbolista para transmitirle la voluntad de ejercer la opción de compra de tres millones de euros. Dicha opción pasaba a ser obligatoria si el jugador completaba una serie de objetivos, pero en el club buscarían cerrar la operación antes de que termine la temporada.