Real Sociedad y Betis protagonizan una tablas mexicanas

Real Sociedad y Betis demostraron al espectador que un 0-0 no tiene por qué ser aburrido. Donostiarras y sevillanos protagonizaron un enfrentamiento plagado de alternativas en el que el acierto de ambas defensas y el miedo a perder comba en la lucha por Europa terminaron condicionando el marcador final. No hubo goles, pero si infinidad de detalles por los que merece la pena pagar una entrada. No en vano, esta tarde midieron sus fuerzas dos de los equipos que mejor fútbol practican en el campeonato doméstico.

El homenaje realizado a Aitor Zabaleta durante el primer minuto, tiempo en el que el balón no rodó, fue el único respiro que tuvo la primera parte. La Real Sociedad dominó con solvencia durante el tramo inicial, aunque este control no se tradujo en ocasiones de peligro. Una vez el Betis calibró los reflejos de Remiro, la balanza se equilibró.

El encargado de hacerlo fue Abde, que probó los reflejos del guardameta con una volea desde el balcón del área. En ese momento el partido dio paso a un intercambio de golpes en el que André Silva, que se estrenaba como titular, convirtió a placer el primer tanto del partido. La acción, sin embargo, fue anulada por fuera de juego.

Las dos mejores ocasiones del primer acto llegaron de forma casi consecutiva. La primera llevó la firma de Willian José, cuyo intento de picar el balón por encima de Remiro no encontró portería. Más clara aún fue la ocasión de Zubimendi, cuyo intento desde la frontal se estrelló contra el travesaño después de que Rui Silva lo desviase ligeramente con la punta de los dedos.

El guion del partido no cambió un ápice tras el paso por vestuarios. La igualdad fue máxima, con dos conjuntos que optaron por no arriesgar en busca de un resquicio que el bando contrario no concedía. Unas tablas mexicanas en toda regla, ya que cualquier error podía ser duramente penalizada en la carrera por Europa.

A pesar de este ajustado escenario, el Betis estuvo más cerca del tanto inaugural durante gran parte la segunda mitad. Marc Roca lo acarició a la salida de un córner, pero Remiro respondió a su trallazo con una sensacional parada. La más clara, sin embargo, fue un mano a mano de Diao generado tras hacer gala de su velocidad por el flanco izquierdo, pero el canterano no logró encontrar portería.

La Real Sociedad, que parecía algo más pasiva que su rival, apretó en el tramo final. Y de qué manera. Kubo, con un disparo a bocajarro, tuvo en sus botas en ansiado tanto de la victoria, pero Rui Silva hizo gala de sus reflejos para repeler el intento del nipón. Sadiq incluso llegó a celebrarlo, pero se encontraba en posición antirreglamentaria. Al final, por mucho que ambos conjuntos lo intentaron, el marcador permaneció inmutable.