¿Cómo zarandeará Vitor Roque el ataque del Barça?

El 'fenómeno' Vitor Roque ya está aquí. La era del atacante brasileño arranca este miércoles 27 de diciembre, el mismo día que se espera que ponga un pie en la Ciudad Condal. Su nueva casa, si nada se tuerce, mínimo hasta el próximo 2031.

"Vitor Roque no debe ser salvador de nada ni debemos colocarle ninguna presión. No será quien cure todos los males", dijo Xavi recientemente sobre 'O Tigrinho'. A sus 18 años y en su primera experiencia en el fútbol europeo, el jugador mineiro necesitará una lógica adaptación al fútbol europeo en general y a la idiosincrasia del Barça en particular. Bajo ningún concepto quieren ni el staff ni el club sobrecargarlo de presión.

'FRENAR' LA ILUSIÓN DEL BARCELONISMO

Otra cosa es un barcelonismo entre el que Roque causa una gran ilusión y expectación. Y hay cierta fe/esperanza en que pueda tener un rendimiento inmediato. Pero ¿qué podemos esperar de este delantero con un potente tren inferior? ¿Dónde puede rendir mejor, acompañando al '9' o haciendo él de Lewandowski? ¿Qué registros tiene?

Vitor Roque besa el escudo del Barça / FCB

En SPORT contactamos con varios periodistas que siguen la actualidad del Athletico Paranaense y que han ido monitorizando la evolución del atacante a lo largo de este tiempo en el primer equipo.

"No parece tener 18 años..."

"Vitor Roque es uno de los mayores productos que ha sacado el Athletico Paranense en los últimos 10 años. Fue brillante en la temporada de 2022 y también en esta reciente. Es un jugador de 18 años que muchas veces no parece tener 18 años. Por su fuerza física, su capacidad técnica. Y por no sentir el peso de la responsabilidad en sus espaldas", nos comenta Joâo Guilherme Rodrigues, que trabaja para la Federación Paranaense de Futebol.

@AthleticoPR

"Ayudó mucho al Athletico en el subcampeonato de la Copa Libertadores. Hizo goles importantes, tanto en fase de grupos como en cuartos de final ante Estudiantes, dando asistencias en semifinales frente al Palmeiras. Marca diferencias. Si no se hubiera lesionado habría luchado hasta el final por el título de máximo goleador en Brasil este año", añade Rodrigues.

RINDE MEJOR COMO REFERENCIA

"Yo creo que la mejor posición para él, donde mejor actúa, es como delantero, como referencia, como '9'. En el Athletico lo hemos visto en las bandas, muchas veces lo hemos visto por izquierda. Pero donde más jugo saca a sus virtudes es como delantero centro. Creo que Roque será el segundo de Lewandowski. El Barça tiene buenas alas y creo que será el sustituto de Lewy. Otra cosa es que pueda caer a veces en la banda", matiza.

Por su lado, Paulo Azeredo, de la Radio Itatiaia (Belo Horizonte, estado de donde salió un Vitor Roque que jugó en el América y en el Cruzeiro), nos cuenta que "es un jugador de mucha fuerza, joven pero con muchísima fortaleza física. Tiene buena presencia en el área y lleva el gol en la sangre".

Twitter

"Es mucho más que un finalizador"

"Además, tiene muchos recursos. No es un perfil que solo se mueve bien en el área, rematador, sino que tiene capacidad de asociarse, salir del área, tiene habilidad. Aquí decimos que tiene mucha 'estrella'. Siempre está en el lugar correcto, tiene un imán. Tiene una gran arrancada, es muy explosivo en distancias cortas. Creo que tendrá mucho éxito en Barcelona".

Para Vincenzo Dalicani, de la radio 'Jovem Pan News', "Vitor Roque es el mayor ejemplo de lo que es costar 74 millones en el mundo del fútbol. Es un jugador completamente desequilibrante. El Athletico hizo un bajón brutal con su lesión, ha tenido mucha dependencia. Ha mejorado cada vez más su juego fuera del área. Consigue filtrar pases, asociarse, ha ganado también en el 'dribbling'. El Vitor Roque de 2022 y el de 2023 son otra versión, mucho más evolucionado".

@TNTSportsBR

ALEJADO DEL ÁREA PIERDE

Incide en su posición: "Para mí la mejor versión suya es jugando como punta referencia, como '9' aislado. Cuando se le probó jugando al lado de un delantero no rindió igual. Roque, más alejado del área, perdió mucha influencia".

Tanto Vitor Roque como su familia y la de su flamante esposa, Dayana Lins, pondrán rumbo este martes hacia Barcelona. En la Ciudad Condal habrá un dispositivo mediático mayúsculo esperando el aterrizaje de la nueva perla del Barça. Con apenas 18 años, el brasileño ha contraído matrimonio estos últimos días (también por un motivo de residencia de su pareja) y emprende la nueva aventura repleto de energía.