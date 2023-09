Xavi: "La semana que viene habrá otra noticia de Negreira y en la siguiente, otra...."

El técnico del Barça insiste en que nunca ha tenido la sensación que los árbitros los hayan beneficiado Reconoce que le cansa que le pregunten sobre este tema y piden que se revise la hemeroteca para conocer su opinión

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, instructor del 'caso Negreira' sobre los pagos del FC Barcelona al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, ha dictado un auto este jueves en el que atribuye a la entidad azulgrana y al resto de investigados, entre ellos los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, el delito de cohecho.

Era evidente que a Xavi Hernández le preguntarían sobre ello. El técnico azulgrana reconoció que las preguntas sobre este asunto lo cansaban bastante y admitió que no cree que decaigan las noticias sobre el caso en los próximos tiempos. "La semana que viene habrá otra noticia de Negreira y en la siguiente otra....", ha dicho.

Xavi ha sido muy claro. Sabéis mi opinión del caso Negreira. Nunca he tenido la sensación que los árbitros nos han beneficiado. Nunca". Y ha asegurado que en ningún momento se ha parado a reflexionar sobre porqué el club pagó al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 18 años. "No hago reflexiones de este tipo. Tengo poco tiempo y me preocupa el equipo".