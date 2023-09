El Barça, tranquilo ante la nueva imputación por el caso 'Negreira'

El juez atribuye a la entidad azulgrana y al resto de investigados, entre ellos los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, el delito de cohecho El equipo de penalistas del club ya lo contemplaba e insisten en que al no existir compra de partidos buscarán cualquier otra cosa

No hay alarmismo en el FC Barcelona con la nueva imputación por el caso 'Negreira'. La sensación es de tranquilidad porque esta era una hipótesis que el equipo de penalistas del club ya contemplaban en un primer momento.

Hay que recordar que el juez de Barcelona Joaquín Aguirre, instructor del 'caso Negreira' sobre los pagos del FC Barcelona al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, ha dictado un auto este jueves en el que atribuye a la entidad azulgrana y al resto de investigados, entre ellos los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, el delito de cohecho, al considerar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de la que depende el Comité Técnico de Árbitros (CTA) es una entidad que desempeña unas funciones de naturaleza pública.

LEE EL AUTO DEL CASO NEGREIRA

El juez recalca que a su parecer "no estamos ante un delito de corrupción deportiva entre particulares", sino ante un delito del cohecho, que castiga aquellos que solicitan, aceptan u ofrecen dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública. En este sentido, distingue entre el cohecho pasivo (Enríquez Negreira y su hijo) y el activo, el que atribuye al resto de los imputados, incluido el mismo FC Barcelona.

Los servicios jurídicos del Barça ya están trabajando ante esta nueva situación. En el club azulgrana insisten en que jamás existió compra de partidos y que como no han podido encontrar ni un pago a un árbitro están buscando cualquier otra cosa que pueda perjudicar a la entidad.

El ex presidente Josep Maria Bartomeu, como el club, también ha recibido con tranquilidad la imputación por cohecho y los registros dela Guardia Civil en el CTA porque no encontrarán nada porque, defiende, no hay nada.

En este momento, el club no tiene previsto hacer valoraciones públicas sobre este asunto.