La rueda de prensa de Xavi, en directo

Xavi: "Tengo la sensación de que, muchas veces, no coincido con el análisis de la gente. Es respetable. Pero yo lo analizo de puertas adentro. No pierdo el tiempo viendo qué sensaciones hay fuera".

13:11 La defensa de cinco Xavi: "Disparar desde fuera es una alternativa muy buena para estas defensas, que no se queden tan hundidas. Raphinha es un tirador extraordinario, tienen que arriesgarse los centrocampistas y los laterales que van por el interior".

13:10 Las rotaciones Xavi: "Entendemos que el físico es importante y hay que proteger a los futbolistas. No empatas en Mallorca por las rotaciones. Son súpernecesarias".

13:08 Aspectos a mejorar Xavi: "Perdemos ese duelo y no ganamos el segundo balón. Hay que estar estructurados, ir con calma, madurar la jugada. Demasiada pérdida innecesaria. No se puede generalizar, llevabámos dos partidos espectaculares. No era todo perfecto y ahora no es todo malo. Vamos por el buen camino".

13:07 El Girona, líder Xavi: "Además de los cedidos, estamos muy satisfechos de Eric y Pablo. Tiene mucho mérito, es espectacular. No es sorpresa, llevan muchos años haciéndolo bien. Bajaron a Segunda y no cambiaron el modelo. No es casualidad. Es un proyecto a largo plazo, con paciencia. Mucho mérito, muchísimo".

13:06 De Messi a Lamine Xavi: "Es un buen ejemplo. Tuvo lesiones en sus primeras temporadas. Tenemos que ir con cuidado y cautela, pero sabiendo que nos puede ayudar en muchas situaciones y partidos de la temporada".

13:05 Joao Félix y Gavi Xavi: "El Mallorca no propuso, prácticamente, fútbol desde atrás. Buscaba segundas jugadas. No creo que debamos puntualizar en un jugador u otro. Somos un bloque. Tenemos que estar más concentrados para no encajar".

13:04 Ganar para tener más moral Xavi: "Es clave ganar, para tener más moral y confianza. En esta casa, un empate es una alarma. No jugamos mal, pero lo analizamos. Todo lo que sea ganar y con buen juego, será bien recibido".

13:03 Los registros defensivos Xavi: "Tenemos que estar más concentrados. Cuando analizamos por qué no ganamos en Mallorca se habla de la defensa de cinco. Generamos seis ocasiones de gol clarísimas. Falló la cuestión defensiva. No es solo el portero. Es la presión tras pérdida y otros conceptos. En ataque hemos mejorado, pero debemos recuperar el nivel defensivo del curso pasado".