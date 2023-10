Xavi no recuperará a nadie ante el Shakhtar

Salvo giro inesperado, ninguno de los actuales lesionados llegará para el encuentro ante el Shakhtar Con Pedri ya hemos insistido que se irá con pies de plomo y dependerá mucho sus sensaciones; Raphinha es el otro que podría volver a ejercitarse esta semana; Lewy lo tiene muy muy difícil para llegar al clásico

No se quiere precipitar nada. Los precedentes llaman a la prudencia. Y una recaída ahora sí que sería fatal con el denso calendario que hay en los dos últimos meses del año. Salvo giro inesperado, Xavi no recuperará a ninguno de los lesionados para el partido de Champions ante el Shakhtar Donetsk del próximo miércoles.

Este lunes no ha entrenado ninguno de ellos. Ni siquiera ha hecho parte de trabajo con el grupo en la sesión de recuperación llevada a cabo 'post' Athletic de Bilbao. Y, según ha podido saber SPORT, es muy improbable que pueda entrar alguno de los seis que están en la enfermería. Otro asunto será el clásico.

Pedri celebra su gol contra el Cádiz | Javi Ferrándiz

Pedri está cada vez mejor y cogiendo el punto de forma. Pero, como ya hemos repetido por activa y por pasiva, no habrá ningún tipo de precipitación. Las sensaciones del jugador y los médicos dictarán sentencia. Raphinha es otro que podría estar cerca, pero en su caso con la mira puesta en el clásico. Tiene opciones de estar.

LEWY Y DE JONG, DEMASIADO JUSTOS

Lewandowski llega demasiado justo. Lo tiene muy muy complicado. Descartados prácticamente De Jong y Koundé. Y Sergi Roberto, claro.

Se especuló con que algunos podrían tener unos mintuos ante el cuadro ucraniano para que pudieran llegar rodados al clásico del domingo, pero parece que no será así. Se antoja complicado que mañana, por ejemplo, Raphinha haga una parte de entrenamiento con el grupo y ya entre en la lista del Shakhtar.

De esta forma, el técnico de Terrassa tendrá que tirar de lo que tiene. La lista se asemejará bastante a la de ayer ante el Athletic. Una modificación, eso sí, es segura. Unai Hernández no puede ser inscrito en la Champions. No lleva más de dos años en el club, algo obligatorio si no has sido inscrito en la lista A. Sí pueden ser inscritos Fort y Guiu. E imaginamos que irá Marc Casadó, que ya lo está.