¿Qué lesionados podrán estar en el clásico? Xavi da algunas pistas

Xavi no descarta a Lewandowski y a De Jong; Koundé no llega y Sergi Roberto casi imposible Pedri podría ya tener algunos minutos ante el Shakhtar y Raphinha no está descartado

"Quedan seis días para el clásico. No forzaremos a nadie. Si no están al 100 x 100 no jugarán porque no vale la pena forzar". Xavi Hernández dejó clara su posición ayer sobre los lesionados. Su participación dependerá de las sensaciones y no se tomarán riesgos innecesarios.

Al técnico le preguntaron directamente por qué jugadores estarían disponibles para el clásico y dio algunas pistas. El técnico descartó totalmente a Koundé y prácticamente a Sergi Roberto. Y a partir de aquí dejó abiertas el resto de posibilidades.

En otras palabras, no están descartados para el clásico De Jong, Lewandowski, Pedri y Raphinha. Las sensaciones de cada uno marcarán su disponibilidad, pero en los próximos entrenamientos quedará más claro cuál tiene más posibilidades. De entrada, el canario es el que parece estar más cerca de reaparecer. También Lewandowski evoluciona muy bien. El mediocampista tiene muchas opciones de jugar ya unos minutos en el partido de Champions de este miércoles ante el Shakhtar de la Champions en Montjuïc.

De confirmarse, entraría también en la lista para el clásico aunque llegaría sin apenas rodaje y por lo tanto parece muy poco probable que fuera titular. Xavi está teniendo que gestionar una situación muy complicado: un calendario apretado y exigente con bajas estructurales en el equipo.

El Barça no está pudiendo contar con algunas piezas claves de la columna vertebral. Xavi incluso ha tenido que reparar en el Barça Atlètic y el juvenil A para completar las convocatorias. Una oportunidad para algunas de las grandes promesas del club. El caso más llamativo es el de Marc Guiu, un futbolista de solo 17 años, que ya ha jugado más minutos con el primer equipo que con el filial.

Habitual del juvenil A, entró ante el Athletic en el minuto 30, y marcó el gol de su vida en su primera intervención con el primer equipo. El ariete no está entre los jugadores que inscribió el Barça para la Champions en septiembre pero, de acuerdo a la normativa, el club aún tiene la posibilidad de hacerlo para que esté ante el Shakhtar este miércoles.