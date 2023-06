Xavi: “Lamine Yamal tiene talento, pero todo dependerá de su mentalidad”

"He visto triunfar a jugadores que no tenían su calidad y al revés, a jugadores que sí que la tenían pero no han acabado de dar el salto", ha declarado el entrenador del Barça en 'Jijantes' El técnico egarense se ha mostrado optimista en relación con el futuro del canterano: "La gran mayoría de jugadores jóvenes quieren estar en el Barça"

Xavi Hernández analizó el presente y el futuro de Lamine Yamal en la entrevista con ‘Jijantes’. El entrenador del Barça, que remarcó la importancia “de no meter presión a nadie, y menos a un futbolista de 15 años”, destacó el “talento” del atacante, pero aseguró que su explosión llegará o no en función de “su mentalidad y sacrificio”. "De querer ser jugador del Barça", en definitiva.

“Sin ánimo de meter presión a un futbolista en edad cadete, Lamine tiene talento, pero todo dependerá de su mentalidad y su sacrificio. He visto triunfar a jugadores que no tenían su calidad y al revés, a jugadores que sí que la tenían pero no han acabado de dar el salto”, analizó el técnico egarense, que reveló que la idea es que “en la pretemporada suban seis o siete canteranos” y que uno de ellos puede ser él.

“Vamos a ver cómo va el mercado y los futbolistas que necesitamos arriba, pero sí que contemplamos la posibilidad de que esté con nosotros”, explicó Xavi. El entrenador culé, preguntado por el futuro de Lamine Yamal, consideró que “la gran mayoría de jugadores jóvenes quieren estar en el Barça”, pero que, “como decía Cruyff, el que no quiera estar que no esté”.