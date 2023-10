Xavi: "Tenemos que dejar de lado los fantasmas de la Champions"

El técnico recordó en la previa del partido en Oporto que "tenemos más experiencia y hemos dado un paso adelante en el juego" Apeló a jugar con valentía y admitió que habla con Lewandowski sobre competir mejor en Europa: "Ya no hay excusas"

Xavi Hernández aseguró que el Oporto - Barça de este miércoles (21.00 horas) es "el escenario ideal" para "el reto de volver a competir en la Champions". Tras dos años de decepciones y el 'aperitivo' en Montjuïc ante el débil Amberes, llega la hora de la verdad en el feudo de un rival de entidad. Lo afronta con ilusión, y sobre todo, con el objetivo de abandonar lo que calificó como 'los fantasmas de la Champions'.

"Creo que en general hay que hacer una reflexión y ya abandonarlo, parece que veamos fanstasmas con las Champions y aquí hay futbolistas que la han ganado, como Gündogan y Cancelo. Hay que pensar en positivo, es un año nuevo, hay otra plantilla, con más experiencia y hemos dado un paso adelante a través del juego. Hay que competir", reivindicó Xavi, quien pese a ello, no le afecta 'esta losa' en el plano personal: "Yo estoy bien, no estoy cansado, para nada, tengo empatia y entiendo todos los escenarios, que si este es el año, que si la presión... yo estoy encantado, muy motivado y a los jugadores también se les ve con chispa".

Entre ellos, un Lewandowski con la suficiente experiencia y espíritu crítico para hablar entre ellos de competir más y mejor en Europa. "Con Robert hablo mucho, aparte de marcar diferencias está implicado, le gusta mejorar. Tenemos que competir, año pasado no competimos bien, pero ya no es excusa para, como mínimo, llegar a octavos de final", sentenció el técnico azulgrana.

Elogios al Oporto

Xavi elogió en todo momento al Oporto. "Sus transiciones son endemoniadas, es un equipo muy dinámico, con velocidad, y un muy buen entrenadr y jugadores individuales. Es una cita grande, contra un rival histórico y en un campazo, es perfecto para hacer un buen partido, claro que me gustaría jugarlo como futbolista", aseguró, aunque también quiso enviar el mensaje de que "son tres puntos, no pienso ni en el primero ni en el segundo puesto, solo en clasificar. Si ganamos no habremos vuelto, y si perdemos, no será un desastre". Eso sí, admitió que Europa es "la asignatura pendiente del proyecto".

Xavi Hernández apeló a jugar con valentía: "Me considero un entrenador ofensivo, también lo es mi staff, y cuando hemos sido valientes, las cosas han ido bien. Tenemos que ser atrevidos, también precavidos en el tema defensivo, tener un equilibrio. Pero hay que ir al ataque, porque el juego ofensivo nos dará el rédito y los tres puntos".