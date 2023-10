La imperturbabilidad de Lamine Yamal

El blaugrana aún no ha visto puerta con el primer equipo del Barça después de diez partidos y 441 minutos Con el Juvenil A también le costó marcar en sus primeras apariciones la pasada temporada

Lamine Yamal firmó su renovación el lunes hasta el 30 de junio de 2026, un contrato que ya prevé aumentar la vinculación hasta 2030 dentro de tres años. Con los 16 cumplidos el pasado mes de julio, tiene toda una carrera por delante. El próximo reto, este miércoles por la noche en Oporto, donde el de Mataró puede convertirse en el goleador más joven de la historia de la Champions. El récord lo tiene Ansu Fati, que lo logró el 10 de diciembre de 2019 en San Siro (1-2 ante el Inter) con 17 años y 40 días. Así, Lamine tiene más de un año para superarle.

No hay prisa. De hecho, ese no es el objetivo del canterano, cuya meta es mucho más simple: marcar su primer tanto con la primera plantilla del Barça. Ha estado cerca varias veces, pero aún no lo ha logrado, ni siquiera en el Gamper. Entró cuando faltaba media hora y revolucionó el partido, siendo clave en los últimos tres goles de Ferran Torres, Ansu Fati y Abde. Tampoco pudo ver puerta ante el Cádiz, pese a que tuvo ocasiones. Estuvo cerquísima en la acción que acabó en el autogol de Ramos ante el Sevilla y, aunque dio la sensación de que lo celebraba como propio, nada más lejos de la realidad: solo fue una muestra de euforia por desencallar el partido. En ocasiones la madera y, otras, los porteros rivales, lo han impedido. Son diez partidos y 441 minutos sin poder anotar.

Nada que no haya vivido antes. La pasada temporada, cuando llegó al Juvenil A blaugrana, no arrancó como titular indiscutible e iba entrando en las segundas partes. De hecho, en la Youth League solo fue titular en la última jornada de la fase de grupos, ante el Viktoria Plzen, único partido en el que completó los noventa minutos, y en octavos ante el AZ Alkmaar, cuando jugó 85 minutos. En ninguno de sus seis partidos jugados en la Champions juvenil vio puerta. En la División de Honor juvenil sí acabó siendo titular, sobre todo en la segunda vuelta, aunque, como le está ocurriendo en la primera plantilla, sus primeros goles no llegaron hasta entrada la temporada.

Lamine Yamal, en una acción en el partido contra el Sevilla | Javi Ferrándiz

Son por tanto, circunstancias que ya ha vivido y, aunque la primera plantilla tiene mucha más repercusión mediática, el futbolista lo está viviendo con total normalidad e, incluso, una madurez impropia de su edad. En el vestuario el tema se toca poco, pero, cuando aparece, desde el cuerpo técnico siempre señalan lo mismo: "Ya llegará". Incluso desde su entorno más cercano aseguran que al jugador no le preocupa en absoluto, que se trata de solo una circunstancia y que, cuando marque el primero, habrá muchos más.

"Si no se pone nervioso, lo hará"

Tampoco tuvo la suerte de ver puerta con el Barça Atlètic en sus tres participaciones, aunque con el filial jugó muy poco: dos ratos en la eliminatoria de ascenso ante el Real Madrid Castilla y otro más ante el Eldense en la Primera RFEF. En total, 52 minutos escasos.

Lamine Yamal | FCB

Lamine Yamal vive con tranquilidad el proceso de aterrizaje en la primera plantilla y es consciente de que esto acaba de empezar. Lejos de obsesionarse, incluso bromea con ello, síntoma de que no le preocupa lo más mínimo. Esta noche, si tiene minutos, volverá a tener una nueva oportunidad. Porque, pese a la madurez que exhibe, no esconde que tiene muchas ganas de poder celebrar su primer gol con la primera plantilla del Barça y de que, cuando llegue, lo celebrará como suele hacerlo en las grandes ocasiones: el 304. "Si no se pone nervioso, lo hará", aseguran quienes le conocen bien.