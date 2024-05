La rueda de prensa de Xavi Hernández, en directo

El mensaje al barcelonismo

Xavi Hernández: "El culé debe entender que la situación es muy complicada para competir económicamente. No tiene nada que ver con la que teníamos 25 años atrás, el entrenador venía y decía 'quiero a este, este y este'. Ya no funciona así. Yo lo entiendo y así nos vamos a ajustar a ello. Eso no significa que no vayamos a competir. Necesitamos estabilidad y tiempo. Hay cosas buenas para competir".