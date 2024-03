Xavi:"Hemos perdido una oportunidad, es un día triste, nos faltó garra"

El Barça no aprovechó el empate del Real Madrid en Mestalla y no ha podido recortar los ocho puntos de ventaja del Real Madrid. El entrenador blaugrana reconoció que "no hemos hecho un buen partido, no hemos atacado bien, no hemos dado un paso adelante, ha sido una oportunidad perdida porque podríamos haber hecho mucho más". Incidiendo en el concepto de ocasión perdida Xavi no puso excusas y aseguró que "la oportunidad perdida es en el juego, en las sensaciones, hoy hemos fallado, estoy decepcionado porque no hemos estado al nivel".

Las lesiones de Frenkie De Jong y Pedri fueron también un motivo para lamentarse. El 'míster' egarense lo calificó así: "es una desgracia, hay que esperar a ver que pasa pero son lesiones que no pintan bien, veremos que dicen las pruebas pero serán baja para partidos. Tanto Pedri como De Jong estaban afectados. Veremos que sucede pero hoy es un día triste". Xavi no tuvo demasiadas ganas de justificar a sus jugadores: "hoy no hemos dado el nivel, no hemos dado el paso adelante que queríamos, sí que hemos generado juego por la banda derecha con Lamine pero en general no hemos atacado bien".

Athletic Club - FC Barcelona / EFE

Razones futbolísticas

Analizando las razones futbolísticas por las que el equipo generó tan pocas ocasiones Xavi quiso destacar "la manera de defender del Athletic fue muy buena, saltan a todas las presiones y no hemos sabido progresar y viajar juntos para generar peligro, nos faltó entender mejor el juego, hay que reconocer que no hemos completado un buen partido, es una oportunidad perdida y un día para estar decepcionado y ser autocrítico".

A la hora de profundizar en porque el equipo fue incapaz de crear situaciones de gol Xavi reflexionó sobre ello así: "no creo que nos haya faltado ambición porque el vestuario está muy fastidiado con este resultado, creo que nos ha faltado creer más y tener un poco más de garra".

Las mejores imágenes del Athletic Club-FC Barcelona / Valentí Enrich

Las lesiones

Con un tono de voz bajo que denotaba decepción Xavi no quiso buscar excusas al mal juego y el único punto para entender el bajón del equipo fueron las lesiones de De Jong y Pedri: "Creo que han afectado al equipo, son dos jugadores determinantes, Pedri estaba muy bien, había completado una semana con entrenamientos muy buenos y Frenkie estaba jugando a un gran nivel. Es una lástima. Lo califico como una desagracia. Son los dos jugadores que dan personalidad al equipo por su posición de centrocampistas. Además, hay que tener en cuenta que también nos falta Gavi".

Pedri y De Jong, lesionados en San Mamés / VALENTI ENRICH

Lamine

Preguntado por los dos partidos consecutivos en los que Lamine no ha sido titular, Xavi lo ha justificado por cuestiones físicas: "No hay que olvidar que es un adolescente al que hay que cuidar, Lamine llevaba muchos partidos y nosotros estamos para evitar riesgos de lesiones y hacer un trabajo de prevención".