El jugador insustituible para Xavi

El momento actual del FC Barcelona no permite hacer muchas rotaciones. Sin embargo, la carga de minutos ha hecho que Xavi Hernández tenga que dar descanso a ciertos jugadores en la Copa del Rey. Muchos de los futbolistas que suelen ser titulares han podido estar, como mínimo, algunos minutos en el banquillo contra el Barbastro y Unionistas de Salamanca en estas primeras rondas de la competición, pero hay uno que no.

No es para menos que Frenkie De Jong llegase en el Reino Sofía a los 200 partidos con la elástica azulgrana. El centrocampista neerlandés está siendo el hombre de confianza para el técnico egarense en estos momentos tan complicados. A diferencia de Gündogan, quien también ha participado en estos encuentros aunque saliendo como suplente, ha completado los 90 minutos para llevar al Barça, en este caso, a los cuartos de final donde se enfrentará al Athletic Club.

Esta circunstancia ha ido repitiéndose desde que regresó de su lesión, ya que esta temporada se ha tenido que perder 10 partidos por una sindesmosis tibioperoneal distal del tobillo derecho. Una baja que se produjo el 23 de septiembre de 2023 contra el Celta, teniendo que salir sustituido en el minuto 36 del encuentro.

Dos breves respiros

A partir de su vuelta frente al Rayo Vallecano, Frenkie no ha tenido, prácticamente, tiempo para descansar. Con la lesión de Gavi hasta final de temporada y la tardía recuperación de Pedri, se vio obligado a multiplicar sus esfuerzos para no dejar en cuadro el mediocampo. Pese a todo, De Jong también ha podido descargar piernas. No obstante, ha sido por causa justificada.

El centrocampista no viajó a Amberes en el partido que los azulgranas no se jugaban nada, dado que ya estaban clasificados como primeros de grupos a los octavos de final de la Champions League. Muchos lo acusaron de 'borrarse', pero ante toda la polémica su agente desveló que su ausencia venía provocado por una fiebre.

Otro de los partidos donde no estuvo disponible fue contra el Almería, justo antes del parón navideño. Esta vez no se debió a ningún tema físico, básicamente tenía que cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Es más, en Dallas salió de inicio contra Club América. Un partido amistoso donde, fácilmente, podría haber descansado.

El liderazgo de Frenkie De Jong no solo se refleja dentro del campo, donde sus compañeros siempre lo alaban, sino también fuera de él. Xavi Hernández ha encontrado en la figura del centrocampista neerlandés la fiabilidad que no le están dando esta temporada otros jugadores.