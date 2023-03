OFICIAL: ¡Frenkie De Jong, lesionado, se cae de la lista de Países Bajos!

El centrocampista del Barça no jugará con la selección tras acabar el clásico con molestias en los isquiotibiales El objetivo ahora es que De Jong pueda estar disponible para los dos próximos compromisos del equipo azulgrana

Al Barça se le acumulan las bajas tras la disputa del último clásico. A la lesión de Ronald Araujo conocida en las últimas horas hay que añadir la del centrocampista Frenkie De Jong, que se perderá los dos partidos con Países Bajos ante Francia y Gibraltar de clasificación para la Eurocopa por molestias en los isquiotibiales.

Desde su país, afirman que De Jong se ha sometido a una resonancia magnética y que tras los resultados, se ha dictaminado que el futbolista del Barça descanse y se recupere de sus problemas físicos.

🚨 Frenkie de Jong & Steven Bergwijn will not join Oranje's training camp in Zeist due to injuries. They will be replaced by Donyell Malen (Borussia Dortmund) & Joey Veerman (PSV).



Take care, Frenkie & Steven! 🍀🧡#NothingLikeOranje #FRANED #NEDGIB pic.twitter.com/El7MQE4w7h