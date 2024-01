La premonición (actual) de Deco

Deco, antes de agente y antes de director deportivo, fue uno de los mejores centrocampistas que han jugado en el Camp Nou. El internacional portugués se hartó de ganar títulos gracias a elegir bien proyecto y compañeros de viaje, pero también debido a una competitividad extrema y, en ocasiones, alejada de lo que hoy en día se conoce como ADN Barça.

Después de conquistar tres Ligas, tres Copas de Portugal, una UEFA y una Champions con el Porto, firmó con el Barça, donde ganó dos Ligas y dos Champions. Cuando el proyecto de Rijkaard iba de bajada, realizó unas declaraciones que, hoy, se han convertido en muy actuales: “Jugar en el Barça es un sueño realizado. Llegué aquí y triunfé. Esta es mi cuarta temporada y ha sido fantástico, pero si no ganamos nada y las cosas no van bien, me voy”. E

Deco, a la llegada del FC Barcelona a Arabia Saudí / Valentí Enrich

sa misma exigencia es la que está imponiendo desde su nueva posición en el club y, precisamente, es la que exhibió Xavi, otro ganador nato, en la previa antes de viajar a Salamanca. En el Barça no solo vale con ganar, sino que hay que hacerlo jugando bien. Deco (y Xavi) tratan de recuperar, además, aquello de que no solo vale jugar bien porque ganar es imprescindible. Y si no se gana, adiós.