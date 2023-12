Acusan a De Jong de 'borrarse' para el Amberes

Bajan las aguas revueltas por can Barça. El primer síntoma fue el de incluir en la convocatoria para Amberes, para un partido intrascendente a nivel clasificatorio, a tres jugadores que en un principio no estaban citados. Lewandowski, Gündogan y Ronald Araujo viajaron rumbo a Bruselas. Quien no lo hizo fue Frenkie de Jong. El club dijo que fue por un proceso febril.

La derrota dolorosa ante un equipo que acumulaba cero puntos en la tabla ha disparado el nerviosismo en el seno del cub barcelonista. El periodista Marius Carol ha explicado en el programa 'El Món' de 'RAC 1' una historia acerca de Frenkie con Deco implicado.

CONVERSACIÓN A PUNTO DE EMBARCAR

"Me dice una persona muy cercana a mí que cuando cogen los jugadores rumbo a Amberes, en el momento de coger el avión, Deco está llamando a De Jong. Y le echa una bronca. Le dice De Jong: "Es que estoy en fermo". Deco le responde y le dice: "¿Qué quiere decir que estás enfermo, el médico lo ha certificado?". Frenkie le responde que tiene fiebre. Hay una discusión. Deco no se cree que De Jong está enfermo y piensa que es una excusa", explica Carol.

Situación muy muy complicada la que atraviesa el FC Barcelona. Y este tipo de informaciones no hacen sino constatar que hay muchísimo nerviosismo en la plana mayor. Esto solo los resultados y el buen juego lo pueden arreglar...