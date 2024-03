Xavi: "Claro que participo en la planificación del próximo año"

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, dejó claro que está aconsejando en la planificación de la próxima temporada junto a la dirección deportiva a pesar de que pinta de que no será el entrenador: "Sí, claro, participo en la planificación. Intento ayudar en todo lo que puedo porque soy un hombre de club desde que llegué aquí. Lo sabe Deco y el presidente, que me tienen para lo que quieran y si les puedo ayudar, lo hago".

Xavi sí dejó claro que su decisión de salir del club a partir del próximo 30 de junio no ha variado: "Mi decisión no ha cambiado y sigue siendo la misma que comuniqué", sentenció Xavi a pesar de que los rumores siguen abiertos e irán en función de los éxitos deportivos de la actual campaña.

Lo que sí parece tener claro Xavi es que si la situación económica no mejora y no hay posibilidad de realizar incorporaciones importantes, su deseo es salir ya que no podrá progresar demasiado con el proyecto blaugrana. Por ahora, en el club no se comenta nada del nuevo entrenador a expensas del resultado final tanto en la Liga como en la Champions.