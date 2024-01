Vitor Roque: "He dormido cuatro horas, pero estoy muy contento"

Fue una jornada de ensueño para Vitor Roque. El delantero, que firmó el verano pasado procedente del Athletico Paranaense por 30 millones fijos más 31 en variables, debutó hace apenas poco más de 12 horas en el Estadio de Gran Canaria ante la UD Las Palmas, en el que estuvo muy cerca de marcar su primer gol oficial con el Barça.

Después de un largo viaje de vuelta, el brasileño fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del FC Barcelona en un acto presidido por el vicepresidente Rafa Yuste y el director deportivo, Deco. Roque, con una sonrisa inacabable, firmó el contrato junto a Yuste ante la ausencia de Joan Laporta y compartió sus primera palabras en el césped de la Ciutat Esportiva del FC Barcelona, con sus padres y su mujer en las gradas del campo de entrenamiento del Campo Tito Vilanova y su agente Andre Cury en primera fila para seguir su gran día:

Las mejores imágenes de la presentación de Vitor Roque / Daniel Barbeito

"He dormido cuatro horas. Es un sueño hecho realidad estoy muy contento. Xavi me dijo que estuviese tranquilo, y a ver si podía marcar. Me han recibido todos muy bien, todos muy bien, ha sido lo mejor posible", dijo el brasileño.

Yuste, como buen maestro de ceremonias, hizo todo lo posible para que el jugador se sintiera cómodo. De hecho, se arrancó con el portugués, aunque protagonizó el momento divertido de la jornada cuando se quedó mirando la pancarta para leer bienvenido en en la lengua natal de Roque: "Bem-vindo Vitor, en nombre del presidente y de la junta directiva, un nuevo brasileño que hace pocos días se ha incorporado a nuestro club", arrancó el vicepresidente con una sonrisa tras su apuro.

"Los brasileños, más allá de la calidad, dan algo más a este club. Vitor Roque siempre tiene una sonrisa, una actitud positiva, estoy muy contento que su padre esté aquí y su representante", explicó ante los presentes.

Además, Yuste agradeció la impliación del brasileño, que desde el primer momento ha dada muestras de querer dar más que solo su calidad en el campo: "Me ha gustado mucho su implicación, ayer quiso en un acto de Peñas, quiso conocer la realidad, se lo agradezco. Por eso somos 'Més que un club'", compartió el vicepresidente.

Para finalizar su parlamento, Yuste quiso reconocer el trabajo de Deco en el fichaje del brasileño: "Deco conoce muy bien el mercado internacional, la negociación y la idea de taer a Vitor Roque es suya".