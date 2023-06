Vitor Roque, sí, pero el Barça podría traerlo el próximo año

El club blaugrana espera llegar a un acuerdo total para bloquear al futbolista Lucharán para inscribirle, pero el futbolista ya sabe que quizás deberá esperar

El nuevo director deportivo del Barça, Deco, tiene las ideas muy claras y, sobre todo, entiende la dificultad del club en este mercado de verano en el que será muy difícil la incorporación de alguno de los jugadores deseados. Deco trabaja desde que llegó para intentar cerrar algunos fichajes estratégicos, pero algunos se escapan a las posibilidades blaugrana por lo que intentará bloquear a los futbolistas hasta que lleguen mejores tiempos.

Y hay dos jóvenes que pueden vivir situaciones diferentes: mientras que el turco Arda Guler sí que podría ser inscrito por la dimensión de la operación, es prácticamente imposible que Vitor Roque pueda entrar este año. Lo van a intentar hasta el final, pero existe pesimismo y así se lo han explicado al futbolista y su entorno.

La opción Vitor Roque ni se ha caído, ni se caerá. El Barça, simplemente, busca ya un acuerdo total con el futbolista para bloquear su fichaje ante injerencias de la Premier League. El club blaugrana ha jugado muy bien hasta ahora sus bazas y tiene al chico comprometido y convencido a pesar de que tiene muchas opciones de seguir o seis meses o un año más en Brasil. En otras circunstancias ya estaría fichado y a punto de viajar a Barcelona, pero un fichaje de 30-35 millones de euros más objetivos es materialmente imposible de inscribir ahora salvo que haya algún milagro y se venda algún futbolista de los de arriba.

La hoja de ruta con Vitor Roque a partir de ahora está clara. La idea del Barça es llegar ya a un acuerdo con el delantero para, luego, desarrollar el principio de acuerdo que se tiene con el Paranaense. Y habrá dos opciones: o bien Vitor Roque llega este verano a finales de mercado o bien lo hace a partir de enero o a partir del próximo verano. Vaya, cerrar el fichaje ahora y esperar a las próximas ventanas de mercado para abordar su inscripción en cuanto se pueda.

Sin duda, no es el escenario ideal ni para el área deportiva ni para Xavi, quien no podrá disfrutar de un futbolista fichado hasta el futuro. Y más cuando el Barça necesita incorporar gol dados los problemas que tuvo durante la pasada temporada. La prioridad ya no es que Vitor Roque fiche sino que no se escape en las próximas semanas.

El jugador está decidido a firmar, pero también algo mosqueado por quedarse en Brasil en un equipo con muy pocas posibilidades para evolucionar. Sabe que está ante su gran oportunidad y le incomoda esperarse, pero el Barça hará todo lo posible para que venga antes del 31 de agosto. Y ahí sería indispensable que o bien Ferran Torres o bien Ansu accedieran a marcharse con alguna oferta importante. Y habrá presión todo el verano para que lo hagan.