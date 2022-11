Vinculan a Bellerín con la Roma

Con Rick Karsdorp sentenciado por Mourinho, los italianos buscan un refuerzo para el lateral diestro El blaugrana finaliza su contrato el próximo 30 de junio y todo parece indicar que no lo prolongará más

Héctor Bellerín llegó al Barça sobre la bocina en el pasado mercado de fichajes. El club necesitaba reforzar el lateral diestro, después de las salidas de Dani Alves y Sergiño Dest, y encontró en el canterano una oportunidad de mercado, tras la renovación de César Azpilicueta.

El futbolista ha tenido una complicada adaptación, agravada por una lesión que le mantuvo fuera del equipo en cinco partidos, además de estar ausente en los cuatro primeros. Así pues, Bellerín es el segundo futbolista de la plantilla del primer equipo con menos minutos (321) y solo supera a Memphis (131).

Firmó su contrato con el Barça por una sola temporada, por lo que finaliza el 30 de junio y su futuro sigue en el aire, pero todo parece indicar que el próxima curso no seguirá en el Camp Nou. La dirección deportiva ya está rastreando el mercado y uno de los nombres que hay sobre la mesa es el de Diego Dalot.

El destino de Bellerín podría estar en el Betis, donde ya triunfó antes de vestir de blaugrana. Sin embargo, y tal y como apunta 'Calciomercato', la Roma habría puesto el foco en el catalán. ¿El motivo? Las declaraciones de Mourinho tras el empate de su equipo contra el Sassuolo por 1-1. "Lo siento por el esfuerzo de un equipo que fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. He hablado con él y le he invitado a irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente".

Todo el mundo busca al 'traidor' y, prácticamente, todos los caminos conducen a Rick Karsdorp. El neerlandés fue sustituido contra la Lazio en el minuti 63 y se fue directamente al vestuario. El técnico le excusó, pero ante el Sassuolo no tuvo su mejor actuación y, además, quedó retratado en el gol de Pinamonti. El futbolista está sentenciado y la Roma ya rastrea el mercado para encontrarle un sustituto.