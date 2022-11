Balde, de sorpresa a realidad

El lateral de la cantera ha sido la gran revelación del Barça en este primer tramo de temporada El club está cerca de cerrar su renovación y Luis Enrique podría llevárselo mañana al Mundial

Alejandro Balde siempre ha sido uno de esos jugadores que los técnicos del futbol base han visto con potencial para jugar en el primer equipo del Barça. Desde que llegó a los ocho años a La Masia procedente del Espanyol y tras pasar por el Sant Gabriel casi siempre jugó con niños mayores. "Por sus condiciones físicas siempre podía hacerlo. Siempre ha sido un avión. Es muy potente. Teníamos claro que podía llegar y por ello fue una apuesta de club. Siempre hay que hacer apuestas en cada equipo y Balde siempre lo fue", explica el exdirectivo Xavi Vilajoana, uno de sus principales avaladores cuando era responsable del fútbol base.

No se equivocaban. Balde ha sido la gran revelación del Barça de Xavi en este primer tramo de temporada. Ya había jugado siete partidos con el primer equipo durante el pasado curso y el técnico de Terrassa se lo llevó a la gira por Estados Unidos. Había llegado alguna oferta importante por él procedente de la Premier League, pero Xavi quiso examinarlo antes de tomar una decisión sobre su futuro, prefiriendo siempre una cesión antes que un traspaso. Balde viajó a la gira dispuesto a ganarse un sitio en el primer equipo. Y vaya si lo hizo. No jugó el primer partido de Liga ante el Rayo, pero Xavi decidió pronto que su condición era mejor que la de Jordi Alba y ya le dio la titularidad en el lateral izquierdo en la segunda jornada en Anoeta. Desde entonces, con diecinueve años, doce titularidades en la Liga y solo un descanso contra el Villarreal. Tres asistencias y una solución para Xavi, pues cuando el técnico de Terrassa ha tenido dificultades en el lateral derecho ha utilizado a Balde. Sus prestaciones, como en la banda izquierda, excelentes.

Su rendimiento ha sido tan bueno que incluso Luis Enrique le incluyó en la lista de preseleccionados para el Mundial de Qatar, debiendo estar atento Balde a la lista definitiva que facilitará mañana el técnico asturiano.

LA RENOVACIÓN

Además, la ampliación de su contrato se ha convertido en una prioridad para la dirección deportiva blaugrana. Hace un año y medio, ya la actual directiva renovó su contrato hasta el 30 de junio del 2024 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El rendimiento del jugador obliga a una mejora y ampliación porque los cantos de sirena procedentes de Inglaterra vuelven a llegar hasta su representante, Jorge Mendes. De todos modos, no se espera ningún problema y la vinculación podría extenderse antes de final de año hasta el 2027. Y es que Balde solo piensa en blaugrana desde que llegó al fútbol base del club y empezó a residir en La Masia. "Es un chico tímido con la gente que no conoce, pero bromista con los suyos. Nunca ha dado ningún problema. Todo lo contrario. Es muy trabajador. Ya se ve en el campo. Nunca una protesta ni una mala acción", explican desde el centro de formación del Barça de un futbolista de orígenes humildes, de madre dominicana, Gledys, y padre de Guinea-Bissau, Saliu. De un jugador que no olvida su infancia en el barrio de Sant Martí de la ciudad de Barcelona ni el pequeño negocio familiar que tenían sus padres en la Plaça dels Porxos y que tras cumplir sus sueños en blaugrana, soñará esta noche con una posible convocatoria mundialista.