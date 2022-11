Gavi, ADN rebelde

La perla del FC Barcelona atiende a SPORT delante del edificio de la Masia, al que llegó con 11 años. En 2015 empezó un crecimiento meteórico que ya le ha permitido ser condecorado como el mejor futbolista joven del mundo “Es un orgullo tomar el relevo de Pedri y recibir premios que también gano Messi, el mejor de la historia”, reflexiona el futbolista de Los Palacios y Villafranca

Es, con solo 18 años, el alma rebelde de un Barça que anhela volver a estar entre los mejores equipos del mundo tan pronto como sea posible. Derrocha personalidad, carisma y talento a partes iguales y su espléndida irrupción ha sido premiada con los dos galardones más prestigiosos para las jóvenes promesas, el Golden Boy y el Trofeo Kopa. No se arruga ante nadie. Su relación con el balón es de amor puro e incondicional. Y su futuro, aún más ilusionante que el excepcional presente que está viviendo. Después del balsámico triunfo en El Sadar y antes de jugar su primer Mundial, Pablo Martín Páez Gavira, Gavi (Los Palacios y Villafranca, 2004), nos atiende para posar junto con las distinciones que ha heredado de su compañero Pedri, “un gran amigo que me ayuda mucho siempre”.

Mucho más tímido que cuando tiene el esférico en sus pies y ‘bailotea’ ufanamente con él sobre el terreno de juego, el centrocampista andaluz no tiene ningún problema en tocar e incluso sujetar el trofeo del Mundial que le entregamos. “No es el de verdad, ¿no?”, se cerciora, sin embargo, para no ‘gafar’ a la selección española. No está incómodo y actúa con naturalidad mientras le realizamos la sesión fotográfica pese a haber dormido solo “un ‘poquillo’” al regresar de madrugada de Pamplona. Esboza una sonrisa pícara de tiempo en tiempo y, cuando le pedimos que escoja entre el Golden Boy y el Trofeo Kopa, se queda con el primero. No porque le otorgue más o menos valor, sino porque “pesa menos”.

Gavi, de perla de la Masia a jugador clave en el Barça y la selección española | David Ramírez

Muy “agradecido” y “orgulloso” de recibir premios que también se encuentran en las vitrinas de futbolistas como Leo Messi, “un gran referente y, para mí, el mejor jugador de la historia”, Gavi exhibe ambición cuando le preguntamos si el conjunto azulgrana se puede permitir el lujo de vivir otra temporada de transición. “El Barça siempre tiene que luchar por ganar títulos”, replica instantáneamente. Y no lo dice porque sea un tópico, sino porque considera que, a pesar de que “somos un equipo muy joven”, “hay calidad y jugadores para ello”. No le disgusta la etiqueta de jugador intenso que se le ha colocado, pero reivindica que intenta “ser un futbolista completo” y “hacer lo que me pide el entrenador”. “Siempre quiero ganar y lo intento dar todo en el campo por el equipo y por mis compañeros”, reflexiona para volver a atestiguar de su carácter extremadamente competitivo.

Sueños por cumplir Salvo sorpresa mayúscula, la perla culé formará parte de la lista de efectivos que intentarán bordar, en Qatar, la segunda estrella en la camiseta de la selección española. Para él, nos confiesa, sería “un sueño” poder defender a España en un Mundial en el que, más allá de que sea o no uno de los combinados favoritos, “tenemos un grupo muy bueno y con mucha calidad”. “Confiamos mucho en nosotros”, asegura, nuevamente “orgulloso”. Gavi tiene las ideas tan claras que, al pedirle un deseo para su embrionaria y prometedora carrera, no puede decir otra cosa que “ganar muchos títulos con el Barça y la Selección”.