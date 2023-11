Sin ventas en enero del Barça: nadie quiere salir del equipo

El club blaugrana no ve ninguna posibilidad de ahorro de los jugadores con menos minutos En verano, la dirección deportiva apretará a los jugadores descartados

El Barça no baraja ni un mínimo ahorro en fichas por la salida de algún jugador durante el mercado de enero. Ni bajas, ni mucho menos traspasos invernales que ayuden a rebajar masa salarial. El club blaugrana estaría abierto a alguna salida de jugadores que están contando con menos minutos, pero nadie quiere salir del club blaugrana por lo que no se forzará ninguna situación en las próximas semanas. Salvo que llegue alguna oferta fuera de mercado, todo indica a que los movimiento en este sentido serán nulos a la espera de remodelar la plantilla durante los meses de verano.

El club blaugrana, al igual que ha pasado en los últimos años, estaba abierto a estudiar algún caso de futbolistas que no están teniendo protagonismo. La plantilla tiene prácticamente todas las posiciones dobladas y ha habido mucho protagonismo de los jóvenes por lo que se dan casos de jugadores que no tienen demasiadas oportunidades. La medida de alguna salida podía ir en la dirección de ahorro de salario ya que el club no contempla vender a ninguno de los jugadores más importantes.

En las últimas semanas ha habido cierta rumorología con algunos jugadores como Marcos Alonso, Sergi Roberto o, incluso Christensen, al que varios equipos ingleses están siguiendo, pero no habrá nada de nada. El cuerpo técnico tampoco está demasiado por la labor de mover ahora al equipo ya que la temporada es larga y alguno de estos nombres seguro que va a ganar importancia en los próximos meses.

Otra cosa será durante los meses de verano. El club blaugrana comenzará a valorar el rendimiento de los futbolistas una vez se cierre el mercado de enero y a partir de ahí se decidirá el nombre de los jugadores que saldrán al mercado. Y, hoy por hoy, la idea es intentar una pequeña revolución en posiciones ofensivas. El Barça necesita sí o sí rebajar salarios para poder incorporar jugadores y el área deportiva presionará en algunos casos si llegan buenas propuestas. El verano pasado ya se hizo con Ansu y su cesión al Brighton comienza a dar buenos resultados para todas las partes.

El club blaugrana tiene también claro que la mayoría de jugadores que acaban contrato no seguirá salvo que ganen mucho protagonismo durante la fase final del curso. Caso a parte son los de Joao Cancelo y Joao Félix, dos futbolistas que se consideran titulares y por los que se intentará realizar un esfuerzo aunque el Barça va a priorizar renovar sus cesiones ante la dificultad de realizar grandes inversiones.