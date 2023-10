Unai, un cambio obligado en la lista de Xavi

Más allá de la consabida baja de Gavi por sanción (fue expulsado en Oporto), el técnico de Terrassa tendrá que hacer otra modificación respecto a la convocatoria ante el Athletic No se espera que ninguno de los seis lesionados pueda entrar en la lista, por lo que habrá que tirar de nuevo del Barça Atlètic y el juvenil

Xavi está condicionado desde hace unas semanas por las bajas que acucian a la primera plantilla del FC Barcelona. Con una plantilla algo corta, el hecho de que se hayan acumulado lesiones de futbolistas indispensables para el técnico de Terrassa ha derivado en oportunidades para la cantera.

De cara a la convocatoria para el duelo frente al Shakhtar, Xavi Hernández volverá a tener un reguero de bajas y tendrá que hacer algún que otro 'malabarismo' para completar la lista. Si ante el Athletic Club el domingo ya fueron Héctor Fort, Unai Hernández y el gran protagonista Marc Guiu, en esta ocasión aún lo tendrá más complicado.

Primero, por la ya sabida baja de Gavi. El de Villafranca y Los Palacios fue expulsado en la última jornada en Do Dragao por doble tarjeta amarilla. Baja sensible con la que ya contaba Xavi. Pero es que respecto a los que fueron convocados ante el Athletic tampoco podrá estar el maresmense Unai Hernández.

EN MARCHA LA INSCRIPCIÓN DE FORT Y GUIU

Ni el de Malgrat ni Marc Guiu ni Héctor Fort están inscritos actualmente para jugar la Champions. Pero Fort y Guiu pueden entrar en la lista B al llevar más de dos temporadas en el club. De hecho, el Barça ya está tramitando sus inscripciones y no debería haber problema puesto que tienen hasta las 23:59 de este martes.

El caso de Unai no es viable, puesto que la reglamentación no contempla que se puedan inscribir en la lista B a futbolistas que lleven menos de dos años en la entidad. El jugador formado en el Girona aterrizó el verano de 2022 para jugar en el juvenil. Actualmente es un fijo en el Barça Atlètic y muy del agrado del staff del primer equipo. Ha ido dos veces convocado ya y no descartemos verle debutar muy pronto a sus 18 años.

Una normativa que no tiene demasiado sentido. Sí podría haber jugado si hubiera estado inscrito en la Lista A junto a los futbolistas de la primera plantilla. Por ejemplo, Mika Faye tampoco puede jugar Champions hasta enero, cuando se abre otra ventana para realizar inscripciones.